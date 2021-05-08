世界上竟有跟嬰兒一樣大的青蛙！南太平洋島國索羅門群島一名村民日前外出狩獵，發現一隻巨型青蛙，重約1公斤左右，隨後把牠帶回家並拍照上傳，引發外界驚呼，而這一隻巨蛙最終也被村民吃下肚。

What an absolute unit 😳 (Via Daily Star Brilliantly Bonkers) 由 Daily Star 發佈於 2021年5月7日 星期五

根據《每日星報》報導，居住於荷尼阿拉市(Honiara)的35歲木材加工廠老闆雨果(Jimmy Hugo)，日前帶著2隻獵犬至郊區狩獵，打算獵野豬回家，豈料期間愛犬溜進灌木叢中，他跟過去看才發現，狗正在戲弄一隻非常巨大的青蛙，可惜這隻青蛙當時已喪命，雨果便將其屍體帶回家。

而巨型青蛙的品種為「肖特蘭群島蹼蛙」(Cornufer guppy frog)，是世界上最大青蛙之一，雨果提到，青蛙體長約1公尺左右，體重則重達1公斤，而其四肢都非常肥，「牠的體型跟人類嬰兒差不多大，是目前我見過體型最大的青蛙」。

雨果更提到，當地人稱肖特蘭群島蹼蛙為「灌木雞」(bush chicken)，因為牠比雞肉更好吃，且不容易被挖到，「很遺憾地是，當我發現牠時，巨蛙早已死了，如果下次還有機會看到這種蛙類，我希望牠可以繼續活下去」，而這一隻巨蛙最終被村民吃掉了。

肖特蘭群島蹼蛙分布於俾斯麥群島(Bismarck Archipelago)、新不列顛(New Britain)及索羅門群島等地區，雖然牠們處於食物鏈的頂端，且適應力強，但牠們皮膚非常敏感，人類生活時使用的化學清潔劑，會對牠們造成極大傷害，再者近年來因棲地被開發，導致肖特蘭群島蹼蛙有逐漸減少的趨勢。