柯基擁有超圓的屁股，再加上牠們腿很短，因此走起路來時，屁股總是會左右搖擺，融化不少網友。日前有臉書粉專分享柯基在雪中散步的影片，只見數隻柯基列隊而行，有律動的晃著屁股，讓網友們看了紛紛表示「最萌鏟雪車！」。

臉書粉專「Октябрина Рондик」分享一段逗趣影片，只見國外一名網友日前帶15隻柯基出門，而當時雪正好剛下完，因此屋外成了雪白世界，柯基依照口令列隊前進，把原本平整的雪面鏟出一條走道，宛如「柯基鏟雪車」，牠們一邊走一邊搖著屁股，有些柯基甚至還失控脫隊，模樣非常萌。

由於畫面相當可愛，因此累積785萬觀看次數，不少網友表示「鏟雪『基』」、「根本是柯基天堂」、「職業：底盤鏟雪隊！」。柯基全名為威爾斯柯基犬(Welsh Corgi)，是牧羊犬中的一個品種，目前分為卡提根(Cardigan)和潘布魯克(Pembroke)兩種，卡提根體型相對較大，耳朵大又圓，還有狐狸般下垂的尾巴。

而潘布魯克則較小隻、耳朵偏尖，此品種以英國女王伊莉莎白二世的愛犬最為知名。柯基平均重約15公斤、肩高約25至30公分，原本培養用於放牧牛羊，其身材低矮可使牠們免於被牛隻踢到，且牠們非常聰明，在牧羊競賽及犬隻敏捷競賽中表現都非常出色。