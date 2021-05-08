腳皮厚到刨出一座小山！國外一名美容師日前幫客人去除硬化腳皮，而他也將過程拍攝下來PO網，只見顧客的腳底角質層非常厚，甚至出現龜裂的狀況，經過美容師細心處理後，可見削下的腳皮多到像座小山，而這一段驚人影片更是累積6百萬觀看次數。

根據《太陽報》報導，國外一名美容師@minke328主要幫顧客處理腳皮、耳屎及指甲等問題，例如甲溝炎(台語俗稱「凍甲」)、甲癬(俗稱「灰指甲」)，他也經常將治療過程PO上抖音，由於有些人認為，清理過程非常療癒，因此帳戶更是擁有3百萬粉絲。

美容師上個月幫忙顧客去除硬化腳皮，只見對方腳底的角質層非常厚，已呈現混濁黃色，前腳掌和腳跟最為嚴重，甚至出現龜裂的狀況，而美容師用刀將腳皮一片片刮下，只見碎屑多到宛如一座小山，而顧客最終露出原本的腳，重新恢復健康。

不少人驚呼「刮下來的腳皮，怎麼有點像帕馬森乾酪」、「他的職業應該是建築工人，工作時腳部長期受到刺激，才會導致腳底變得這麼厚」、「他的腳底一下被清的這麼乾淨，可能會變得非常敏感」。根據《早安健康》報導，外部刺激與乾燥是使腳皮角質增厚的主因，當皮膚受到外來刺激時，為了保護腳會啟動防禦反應，導致角質變厚。