在馬路上來回穿梭的公車，尾部除了吊掛車牌之外，也會附上駕駛名牌，不過日前就有網友發現一輛公車的駕駛姓名竟高達14個字，讓他打趣直呼「等紅燈時會讓後面的車很忙」，意即要一字不差的正確讀出駕駛名字，實在有點難度。沒想到貼文竟意外釣出駕駛本人解釋背後由來，引爆網友熱議。

原PO今（8日）在臉書社團《路上觀察學院》PO出一張公車駕駛名牌，駕駛長姓名為「朗論馬哩吉以斯馬哈善以斯立段」長達14個字的原住民姓名，讓網友全看傻了，紛紛留言打趣笑說「原來是防客訴妙招呀」、「原住民的名字看起來怎麼都那麼酷」、「這是布農族的名字！」、「是不是把家族名、地名、職業都寫進去名字了？」、「勇敢用自己真正的名字，真的很棒」。

沒想到貼文意外被駕駛友人看見，隨即在留言處「召喚」駕駛出來面對，駕駛本人「Landrun Maleji Ismahasah Islituan」隨後也親自回應，指出父親為布農族，母親則是魯凱族，並依序拆解本名所代表的個別意思，「朗論（布農）馬哩吉（魯凱）以斯馬哈善（父親姓氏）以斯立段（祖先姓氏）」。

駕駛的解釋文一出，讓不少網友暴動直呼，「太神啦！」、「司機先生本人出來了！謝謝說明，真的長知識了」、「我跟著英文拼音對照了一次」、「雖然我覺徥很威，但也覺得你這樣考試太吃虧了，名字寫完別人都寫2題了」。

事實上，原住民的取名方式跟漢人大不相同，每個族都有不同的規則，有些甚至沒有所謂的「姓」、「名」概念，其稱謂只是為了識別個人的部落來源、家族出身而已。以布農族的命名規則為例，是「個人名＋家族名（或稱中、小氏族名）＋氏族名」，一般而言，不可以直呼布農族人的全名，這被視為是一種禁忌或失禮的行為，族人之間只會以個人名或小名互稱。