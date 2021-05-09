今年年初日本定格動畫《PUI PUI天竺鼠車車》播出後，掀起一陣天竺鼠熱潮，讓許多人都愛上了這種嬌小又可愛的生物。不過最近有網友貼出了一組「巨鼠」照，又肥又大的體型幾乎和一隻中型犬差不多，讓大家看到後都相當震驚，忍不住笑說：「阿嬤養的，總是不會讓人失望」。

一名網友在《爆廢公社》PO出這組照片，畫面裡一名婦人用雙手捧起一隻巨無霸天竺鼠，牠的體型幾乎逼近一隻中型犬的大小，光是一顆頭就已經比婦人的臉還要更大，徹底打破大家對於天竺鼠嬌小可愛的印象。

其他網友看到照片後，也都相當驚訝，紛紛笑說：「這是天竺鼠卡車嗎？」、「阿嬤太厲害了」、「比我家貓還大隻」、「天竺鼠車車→沙石車來也」、「這根本天竺鼠拖拉庫了吧」、「這是一位原本想養水豚卻養到天竺鼠的阿嬤」；不過也有專業網友指出，「基本上等下就會抓去烤了，秘魯常用肉類」、「這是要吃的，秘魯都有在吃」。

事實上，天竺鼠又稱作豚鼠、荷蘭豬，在台灣雖然被當作寵物飼養，但在南美洲部分國家，天竺鼠卻是知名的「國民美食」，之前就曾有網友在PTT上發文「科普」，指出天竺鼠脂肪含量低，而且味道鮮美、肉質滑嫩，因此祕魯人相當熱衷烤天竺鼠料理，在當地烤天竺鼠餐廳甚至比肯德基還要多，殘酷的真相也讓不少人驚呼：「車車絕對不能去！」。