由日本知名男性雜誌《週刊Asahi藝能》每年所舉辦的「現役AV女優總選舉」，在近日公開了2021最受歡迎的AV女優，去年的冠軍紗倉真菜，在今年不僅跌落至第7名，就連呼聲最高的三上悠亞在今年也屈居於亞軍，讓不少網友大感意外，更好奇冠軍黑馬到底是誰。

AV界每年都有不少新人輩出，因此讓「現役AV女優總選舉」活動越來越競爭，除了臉蛋與身材之外，不少女優也開始經營YouTube頻道分享生活，或是透過其他事業來增加曝光度。而今年的「現役AV女優總選舉」活動中，拿下第5名的為年僅23歲的水卜櫻，第4名由30歲的葵司拿下，第3名則由出道13年的資深女優波多野結衣獲得，她為了感謝大批粉絲多年來的支持與喜愛，也特別在推特上發文表達感謝，而她的名次也由去年的第4名躍升為季軍，地位無法撼動。

今年的冠軍及亞軍，則是由超高人氣的高橋聖子及三上悠亞獲得。三上悠亞過去曾以天使臉孔、甜美笑容，在AKB48中扮演重要地位，但後來接受片商邀約後，她便延用「國民偶像」的名氣順利在AV界中打響名號，獲得大批粉絲的喜愛，而她的名次也由去年的第5名，一口氣躍升至第2名。

高橋聖子則是擁有亮麗外表與豐滿的G級上圍，過去曾由寫真偶像出身的她，自從爆出「援交影片」醜聞後，便休業半年不願外出，之後才接受成人片商的邀請，將本名「高崎聖子」改名為高橋聖子（高橋しょう子），以AV女優身份重新活動，也成功在暗黑界闖出一片天，月收入以百萬日圓進帳，甚至還被粉絲封為「AV救世主」，人氣扶搖直上。而她們的案例也再次證明，近年來日本AV市場雖逐漸萎縮，但只要曾在演藝圈打滾過，就有機會比其他女優更快打開知名度。