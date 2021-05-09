隨著現代人的思想越來越開放，許多人甚至不顧外界的眼光，就在大太陽底下脫個精光。日前土耳其傳出一群男女開著遊艇出海開趴，而船上的東歐美女不僅脫掉上衣在甲板上享受日光浴、拍裸照，甚至直接在甲板上開心「啪啪」，讓目擊民眾全傻眼。

根據英國媒體《太陽報》的報導，位於土耳其的果賽克港（Gocek Bay），日前出現2名男子帶著6名烏克蘭正妹承租頂級遊艇出海開趴，6名美女一上遊艇後，便大膽的在眾人面前脫掉上衣，擺出各種撩人的姿勢，任由他人攝影，拍到最後甚至慾火焚身，在甲板上便輪流上演各種「女女性愛姿勢」，大方露出火辣身材與圓潤美尻，誇張的行徑讓附近民眾忍不住拍了下來，上傳至網路上，立即引起網友論戰。

據了解，這6位辣妹在遊艇上有這些煽情的舉動，是想效仿先前在杜拜摩天大樓陽台上，拍攝裸體寫真的東歐模特兒們，但她們同時也忽視當地政府為防疫情擴散而頒布的聚集禁令，以及穆斯林的齋戒月，讓當地民眾看到後相當不滿。

而搭上遊艇的其中一人，是現年21歲的網路知名辣模魯斯蘭娜科夫科娃（Ruslana Kovkova），被土耳其警方帶回去問話後便釋放回烏克蘭，但她隨後便在個人IG的限時動態上PO出被刪掉的馬賽克辣照表示「媽！我紅了」，讓網友們再度傻眼。

另外，與她同行的另一名辣模朱麗亞維托娃（Julia Vetrova）則是不懂照片為何會流出還登上媒體，只好奉勸其他人「不要在穆斯林國家隨便拍裸照」，同樣引發話題。