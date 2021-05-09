大陸地區地大物博，不少風景遊樂區為了吸引遊客上門，紛紛推出各種造型的棧道及陸橋，但有時候也可能因此發生意外。位於大陸吉林省的一處風景區，設有距離地面高達260公尺的玻璃棧道，吸引大批民眾前來旅遊，但近日卻因突然颳起的大風造成部分玻璃棧道碎裂，正巧一名民眾正在吊橋上行走，瞬間被嚇到腿軟。

根據大陸媒體《新華社》的報導，位於大陸吉林省延邊州龍井市的琵巖山風景區，為了讓遊客能夠盡情遊覽風景區內的美麗風景，園方特別在2018年時，於園區內打造一條長400公尺、寬2.5公尺，距離地面約260公尺的高空玻璃吊橋，只要一往下看便能欣賞如在空中飛翔般的美景，但這條吊橋雖能欣賞360度的全景，卻也讓民眾嚇個半死。

報導中指出，近幾日當地天氣不穩，7日還颳起了大風，讓吊橋上的玻璃棧道不斷被大風吹掀起，甚至還有幾塊玻璃因此碎裂掉落在樹林中，而玻璃破裂時正巧一名遊客正在吊橋上行走，被這突如其來的意外嚇到腿軟，趕緊抓著一旁的護欄等待救援，當地消防隊接獲通報後也立即派人前往支援，但最後該名遊客在工作人員的指揮下，自行爬回安全地點，成功脫困，也結束這場驚險的救援。

不過，新聞一出後不少網友也紛紛留言表示「這太可怕了，施工品質有問題吧」、「最後竟然是他自己爬回來的」、「被困的人魂應該都被嚇沒了」、「小時候的幻想成真了」、「褲子都濕了吧」、「都這麼大的風了怎麼還讓人上去呢？」、「我以後再也不去了」、「全國還有很多地方的吊橋都是玻璃的…」。