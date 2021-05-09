現代不少人都喜歡飼養寵物來陪伴自己，除了傳統的貓狗外，也有人喜歡養蛇、刺蝟或迷你豬等比較少見的寵物。大陸一名女子3年前看見廣告上小小一隻迷你豬覺得十分可愛，於是買了一隻當作寵物，豈料牠竟越長越大，如今已變成一隻長約150公分、重約150公斤的「巨獸」，讓女子十分無奈。

根據陸媒報導，居住在上海的張利2018年無意間看見廣告上小小的迷你豬覺得十分可愛，而且還聽說長不大，所以買了一隻當作寵物，並取名為「黑米糕」。黑米糕的品種是產於廣西的「巴馬香豬」，這種香豬的體型矮小、腿桿細短，性情溫和且不愛活動，不過飼養半年就會長到25到30公斤。

如今3年過去，黑米糕已經變成長約150公分、重約150公斤的「大香豬」，牠一天最多可以吃5到6頓飯，每天都有豐盛的主食五穀雜糧、輔食蔬菜、零食水果、優格和雞蛋可以享用，偶爾黑米糕還會撲到張利身上要吃的。這種和當初想像差距極大的「鏟屎官」生活，讓張利感到無奈又好笑，「失策了…」。

儘管如此，張利一家人還是非常疼愛黑米糕，牠小時候張利母親就經常捧著牠，連去菜市場買菜也把牠抱在懷裡，如今黑米糕長大了、抱不動了，張利一家人就讓牠白天睡在床上，有時也會帶著牠外出散步，但黑米糕常常走一走就倒下，需要食物引誘才會起身往前。

張利透露，偶爾會遇到不能接受養豬的人，但她能夠理解對方的想法，也不會因此受到影響，未來如果結婚了，她也會把黑米糕帶在身邊，繼續照顧、疼愛牠。