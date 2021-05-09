家中庭院若是出現蜂巢，都會讓人感到相當困擾，深怕哪一天被蜜蜂螫傷。美國一名女子，4年前也曾在家中的某處發現蜂巢，後來請專人到家中移除，沒想到近日再度發現10萬隻蜜蜂又在家中築巢，讓她十分崩潰。

根據外國媒體《Newsweek》的報導，來自美國喬治亞州的女子麗莎奧蒙德（Lisa Ohrmundt），在上個月28日於家中的某處天花板聽到「嗡~嗡~」疑似大批蜜蜂所發出來的聲音，打開來一看竟發現一個巨型蜂巢，裡面估計約有10萬隻蜜蜂居住，讓她相當傻眼，趕緊請專人前來移除。

麗莎奧蒙德表示，她住在這裡已經14年，家門口經常出現蜜蜂飛來飛去，但沒多久蜜蜂又會消失，過一陣子又會出現在家中到處飛，有時候還會在窗戶的溝槽中，發現20幾隻蜜蜂屍體，讓她感到相當奇怪，加上過去家中也曾發現並移除過12萬隻蜜蜂所居住的巨大蜂巢，使她再度找尋蜂巢的蹤跡，沒想到還真的藏在天花板裡。麗莎奧蒙德看到蜂巢後也忍不住自嘲「我應該是女王蜂，牠們才會一直來我家，看來我該思考要如何向牠們收房租了」。

專門移除蜂巢的公司總監表示，蜜蜂其實不會特別挑選築巢的地點，但他們也找不出蜜蜂總是在麗莎奧蒙德家裡築巢的原因，只能打趣的認為，可能她家門口寫著「歡迎蜜蜂」，才如此受到蜜蜂的喜愛。

Lisa Ohrmundt was shocked to find at least 100,000 of the insects had set up residence for the third time in the ceiling of her living room in Decatur, Georgia.

Newsweek 發佈於 2021年4月30日 星期五
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