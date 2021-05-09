家中庭院若是出現蜂巢，都會讓人感到相當困擾，深怕哪一天被蜜蜂螫傷。美國一名女子，4年前也曾在家中的某處發現蜂巢，後來請專人到家中移除，沒想到近日再度發現10萬隻蜜蜂又在家中築巢，讓她十分崩潰。

根據外國媒體《Newsweek》的報導，來自美國喬治亞州的女子麗莎奧蒙德（Lisa Ohrmundt），在上個月28日於家中的某處天花板聽到「嗡~嗡~」疑似大批蜜蜂所發出來的聲音，打開來一看竟發現一個巨型蜂巢，裡面估計約有10萬隻蜜蜂居住，讓她相當傻眼，趕緊請專人前來移除。

麗莎奧蒙德表示，她住在這裡已經14年，家門口經常出現蜜蜂飛來飛去，但沒多久蜜蜂又會消失，過一陣子又會出現在家中到處飛，有時候還會在窗戶的溝槽中，發現20幾隻蜜蜂屍體，讓她感到相當奇怪，加上過去家中也曾發現並移除過12萬隻蜜蜂所居住的巨大蜂巢，使她再度找尋蜂巢的蹤跡，沒想到還真的藏在天花板裡。麗莎奧蒙德看到蜂巢後也忍不住自嘲「我應該是女王蜂，牠們才會一直來我家，看來我該思考要如何向牠們收房租了」。

專門移除蜂巢的公司總監表示，蜜蜂其實不會特別挑選築巢的地點，但他們也找不出蜜蜂總是在麗莎奧蒙德家裡築巢的原因，只能打趣的認為，可能她家門口寫著「歡迎蜜蜂」，才如此受到蜜蜂的喜愛。

Lisa Ohrmundt was shocked to find at least 100,000 of the insects had set up residence for the third time in the ceiling of her living room in Decatur, Georgia. 由 Newsweek 發佈於 2021年4月30日 星期五