大陸廣東深圳一名女子上個月前往醫院進行婦科手術，豈料麻醉藥輸液管堵塞無人察覺，導致這名女子在手術進行到一半時，就因為藥效不足清醒，但卻無法動彈、說話，只能忍著皮肉被劃開的劇痛。而這場手術也帶給女子極大的身心靈創傷，幾乎每夜都被惡夢糾纏。

根據《奧一新聞》報導，葉女士上月14日前往深圳當地一間醫院進行全身麻醉的婦科手術，最開始她曾短暫失去意識，但在手術途中又突然清醒，然而因為部分麻醉的關係，讓她全身無法動彈，也沒辦法發出聲音，只能忍受著醫療機器劃開腹部皮肉的劇痛，不斷睜大眼睛，流下豆大的淚珠，希望有人可以注意到自己。

然而直到麻醉逐漸失效，葉女士的雙腿開始痛到顫抖，在場醫護人員才終於察覺不對勁，急忙找來麻醉科主任接手調整，葉女士才又陷入昏睡之中，不過這場惡夢般的手術卻帶給她極大的身心靈創傷，每天晚上都必須靠著藥物才能入睡，儘管睡著後也經常被惡夢驚醒，狀態變得非常差。

葉女士的朋友王先生事後調閱監視器，發現手術10多分鐘後，點滴管就開始堵塞，醫生坦言是因為麻醉藥輸液管折疊，導致麻醉藥只輸了5分之1，病人才會在術中清醒。王先生也指出，大部分醫院都禁止醫生在進行手術時使用手機，但負責葉女士手術的麻醉醫師卻在中途外出接聽電話，讓他氣憤痛批：「這是在拿人命當兒戲呀！」。

葉女士的親屬希望院方可以出示正式的書面道歉，並負責後續相關治療，不過院方負責人雖表明願意承擔，但態度卻十分消極，目前雙方仍在商討賠償金額。