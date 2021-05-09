對於許多人來說，知名卡通人物《海棉寶寶》是不少人的童年回憶，現在也持續在電視上熱播。但美國一名4歲男童疑似太過喜愛海棉寶寶，竟自己在網路上訂購超過900支的「海棉寶寶造型冰棒」，讓媽媽一看到帳單被嚇傻。

根據國外媒體《華盛頓郵報》的報導，來自美國紐約布魯克林的珍妮佛布萊恩（Jennifer Bryant），與先生育有3名孩子，目前在當地的一處監獄從事諮詢相關工作，同時她還一面進修，攻讀紐約大學的社工相關科系研究所，家中經濟狀況並不富裕。某日，年僅4歲的兒子諾亞，用她的電腦參與學校的視訊教學時，被一旁的海棉寶寶冰棒廣告給吸引，但一盒要價51塊美金（約新台幣1420元），對手頭不寬裕的珍妮佛布萊恩來說太過昂貴，因此拒絕購買冰棒給諾亞。

沒想到過了不久，珍妮佛布萊恩便發現諾亞趁著她不注意，拿起她的手機自己在亞馬遜網站上，下訂了51盒、一共918根的海棉寶寶冰棒，總價值約2618.85美元（約新台幣7.2萬元），而且收貨地點還是諾亞的阿姨家，讓珍妮佛布萊恩相當驚訝，但諾亞卻渾然不知自己犯下的大錯，還天真的期待要去阿姨家，將海棉寶寶們給帶回家，甚至詢問媽媽「我們還要再訂嗎？」，讓珍妮佛布萊恩相當頭大。

另外，珍妮佛布萊恩也無法負擔這突如其來的支出，因此她開始嘗試退貨或轉賣，但都沒有成功，冰箱也因為陸續到貨的大量冰棒給占滿，甚至滿到冰箱放不下只能放在外面融化。珍妮佛布萊恩為負擔這筆龐大的開銷，只能在研究所的群組裡表示「如果我這次沒辦法繳學費，那這就是原因，我的荷包正在哭泣。」

但事實上，一名研究所的同學得知消息後已在網路上發起募款活動，在短短的24小時內便籌到了1萬5306美元（約新台幣42萬4276元），讓珍妮佛布萊恩又驚又喜。她感激的表示，自己其實一直很擔心諾亞因患有自閉症類群障礙症（Autism Spectrum Disorder, ASD）遭到班上同學排擠，而希望能送他去專門學校，這筆善款她將當做諾亞未來的教育基金，接下來也不會再讓諾亞亂買零食了。