一般人只要外出，一定都會將家中的門窗上鎖，避免小偷光顧，但英國一名女大生卻有一顆「寬大無比的心臟」，不僅出門從不關窗，也不上鎖，讓她的同居友人相當頭痛。近日，這名女大生返鄉探親，回來後發現家中的一切都變成「銀色世界」，讓她相當傻眼。

根據英國媒體《太陽報》的報導，英國一對就讀諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University）的21歲男女，奈特奧彭蕭（Nat Openshaw）與凱蒂修斯（Katy Hughes），除了是校內好友外，還是同住一個屋簷下的室友，感情相當好。但凱蒂修斯一直有個壞習慣，那就是出門從不愛上鎖，讓奈特奧彭蕭相當頭痛，為了讓她記取教訓，只好趁凱蒂修斯外出時使出大絕招。

剛好，凱蒂修斯近日準備返鄉探親，讓奈特奧彭蕭有機可趁，他在凱蒂修斯出門沒多久，便偷偷進入凱蒂修斯的房間，拿出先前前往超市購買的18公尺長錫箔紙，將桌椅、衣櫥、床舖、枕頭、電視、牆壁、曬衣架，以及凱蒂修斯放在床上的情趣用品通通用錫箔紙包起來，而且他為了能包滿凱蒂修斯房間裡的所有東西，到超市購買了20捲錫箔紙以及一整箱的膠帶，耗費5小時才包裝完成。

凱蒂修斯回到宿舍後，一開房間立即被這「銀色世界」給嚇傻了，不斷的來回進出房間確認自己是否有走錯，後來發現一切都是真的，後來才驚覺有人趁她外出時進入自己的房間惡作劇，她也終於認知到不鎖門的下場。