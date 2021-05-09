狗狗的精力相當旺盛，因此飼主必須經常陪伴牠們散步、玩耍，來消耗牠們的體力。近日一段有趣的影片在網路上流傳，一隻臘腸狗化身「偷鞋賊」，叼起一隻拖鞋就開始在家中庭院狂奔，飼主見狀立刻跟在後方追逐，還囂張和狗狗嗆聲，沒想到話才剛說完，悲劇就發生了。

英國網友「@pepethelongpup」在Instagram上分享了這段影片，從畫面裡可以看到，一隻長毛臘腸狗叼著拖鞋，在家中庭院用4條小短腿賣力奔跑，飼主則跟在牠的身後追逐，腳上只穿著一雙白色襪子。

臘腸狗靠著精湛的技巧，在庭院裡到處亂竄，還藉由轉彎輕鬆甩開了飼主即將要抓到自己的手，心有不甘的飼主這時突然囂張嗆聲：「我會讓你知道，我到底能跑多快」，之後便加速準備向前衝，豈料話才剛說完沒多久，飼主就被籬笆給絆倒，慘摔在地上。

影片曝光後，很快就有大批網友前來觀看，還被轉發到臉書粉專「Woof Woof」上，吸引超過4萬人按讚，看到飼主「落漆（台語）」的一瞬間，大家都忍不住爆笑，「飼主最後是跌倒了，沒錯吧？」、「天啊我都要笑哭了，小狗真的跑太快，害主人都跌倒了」、「永遠不要相信一隻叼著鞋逃跑的狗狗」、「看看這隻臘腸的速度！牠如果到街上絕對會收到一張超速的罰單！」、「這隻小狗狗是最厲害的主人訓練大師」。