日本近代史充滿暴力色彩。

從明治維新、自由民權運動開始，不請自來的黑幫與暴力專家們，如何在日本的近代歷史上占有一席之地。

暴力與民主並存時，暴力如何同時促進和威脅民主？

暴力一直是日本政治近代史中，一股持續的力量。近代日本國家的誕生過程，本身即是暴力的。一八五○年代，當不祥的外國槍炮船出現在外海，近世的德川幕府政權受到威脅，國本開始動搖，而到了一八六○年代，更被來自對抗藩國的反抗刺客與軍隊擊潰。一八六八年德川幕府滅亡，被許多歷史學者描述成一個和平的過程，接著由明治天皇於一月宣布廢除舊秩序，最後一位德川征夷大將軍於也在四月讓出了首都。相較於腥風血雨的法國大革命，雖然日本在一八六八年的明治維新相對不流血，但不應該忘記的是，德川幕府的頑抗分子與明治天皇效忠者之間的內戰，一直持續到一八六九年六月底，造成成千上萬人死亡。從這個角度看來，新明治政府的建立，其實也是一種劇烈的斷裂。

近代日本的萌生，並未轉型成一個和平時代與紳士政治；相反地，它催生了某種政治動盪，在接下來的一百年，以多種不同的形式延續下來。抗爭者在政治運動中轉向暴力，最早是一八七○與八○年代的自由民權運動；當時的參與運動者向明治藩閥施壓，要求制憲、成立議會，並且擴大政治參與。之後，在一九○五年簽署《樸茨茅斯條約》與一九一八年所謂「米騷動」的數年之間，成千上萬的民眾用實際攻擊國家象徵的方式，表達他們對某些政府政策的不滿。暴力在意識形態戰爭上，也是一個不穩定的因素，尤其是在俄國革命後的數十年，當不同旗幟的左翼──從無政府主義者到工會分子──與國家主義組織和一個緊張的國家產生衝撞的時候。自一八六○年代到一九二○年代期間，政治人物遭暗殺的事件時有所聞，但也許最著名的，是一九三○年代企圖政變當中，當時軍中的年輕軍官雖然本身未能成功接管政府，但確實打通了軍人晉升、獲得政治權力的管道。

而穿插在這些暴力政治活動中間的，就是這本書的中心人物──流氓、極道，以及他們的族類。簡言之，他們是那些運用武力（physical force，或「肢體暴力」）的人，而且以他們的主要目的著稱：逞兇鬥狠。這些暴力專家（violence specialists），不只與讀日本史的學生熟悉的民眾抗議、暗殺、政變緊密相關；他們還施展一種較不為人知的暴力，超越這些事件爆發的時刻。他們的暴力行為（ruffianism）──經常伴隨破壞行為、威脅、恐嚇的鬥毆與肉搏──與政治融合，顯現暴力並非單一事件現象，而是一種系統性的，而且是近代日本政治風貌根深蒂固的元素。

本書也比較各國相似案例，也許最有意義的比較是日本與義大利之間的，因為這兩個國家都面臨過相似的歷史挑戰，而且後來繼續擁有相同的政治特點。如政治史學者理查•山謬爾斯（Richard Samuels）所評論的，這兩個國家自一八六○年代以來，都進行了「迎頭趕上」的運動，而且當他們都成為富裕的民主國家，享受法治與健康文明社會時，還繼續尋求「正常化」。 與我們關心的點更直接相關的是，日本與義大利都遭遇過法西斯主義，見證黑社會嚴重侵入他們的政治生活。同時也討論了美國與英國的政治暴力，這兩個國家經常被公認為民主模範。陳述這兩個國家也與暴力糾結，是為了重申，沒有一個民主國家能夠自暴力政治免疫，而且日本不是單一或特別暴力的國家。

總而言之，這是一段太被歷史學者忽略的政治角色之歷史。藉由將暴力專家從史學的黑暗角落拉出來，這本書揭露在很長的日本近代史中，暴力扮演一種系統化而且與政治勾結很深的角色。而我們也將發現一個既井然有序又狂暴粗野、既令人激動又令人驚恐，既高貴又殘酷的政治世界。

【精彩書摘】

一八五三年，美國砲艦抵達首都江戶的外海，在一個已經鎖國、切斷與多數西方國家官方關係約兩百年的國家裡，引發了一連串關於外交政策持久且分歧的爭議。雖然各方建議從姑息到驅逐所在都有，主要政府官員最後仍決定，他們別無選擇，只能與軍事上相對強勢的美國人合作。

這時，德川幕府面對西方時的無能被一眼看透，民眾對於該政權能否保護並捍衛國家的能力產生質疑，進而助長了激烈的改革。對於視日本拜倒在西方腳下為恥辱的人而言，尤其令他們無法忍受的，是一八五八年日本政府與數個西方國家建立外交和貿易關係所簽署的所謂「不平等條約」，以及接下來兩年，由井伊直弼大老主導的剷除異己行動。受到西方強迫打開門戶的煽動，一種初生的愛國主義鼓動以使用暴力的方式，表達對近世國家的強烈不滿。由此導致了這兩百多年來，其中一次激烈的武士叛變行動。

這個反德川幕府的團體被稱為「勤王派」或「志士」，具有為領土或國家犧牲自己的意涵。孔子曾定義「志士」（志士仁人）為：為了美德與仁慈而捨身取義的人（《論語．衛靈公》：「志士仁人，無求生以害仁，有殺身以成仁。」）；在德川幕府晚期的日本，志士領袖如吉田松陰等，便描述其黨羽為：在戰爭時期為國家展現他們的意志的人。

在這些年裡，概括吉田的意識形態立場的口號是「尊皇攘夷」。這些概念的知識典故說來話長而且複雜，但主要由十九世紀初的水戶藩學者提出，接著由一八五○年代和六○年代初的重要志士發揚光大。 當中最傑出的，不外乎是來自長州藩的吉田，尤其在一八五八年後他更是大聲疾呼，懇求志士擔任「謙虛的英雄」，並採取行動──德川政權一遭受外侮，就應起而攻擊外國人，藉此逼迫幕府以行動制「夷」。吉田同時引領自我犧牲且忠誠的「草莾的志士」，呼籲還政於天皇。他並不是光說不練。一八五八年，他密謀在井伊直弼出使京都途中暗殺他，因而遭到逮捕，並於隔年遭受處決。

他的教義在他的弟子中流傳開來，其中至少有十五名弟子成為志士，參與暴力行動，而當中有好幾人──例如伊藤博文與山縣有朋──在明治維新與接下來的日本政界扮演重要角色。一如吉田，土佐藩的劍道老師武市瑞山也有一群志士弟子的追隨者，包括知名的坂本龍馬和中岡慎太郎，他們鼓吹使用暴力推翻德川幕府統治，還政權於天皇。

(本文摘自《日本暴力政治》/麥田出版)

【作者簡介】

英子•丸子•施奈華Eiko Maruko Sinawer

威廉斯學院（Williams College）歷史教授，鑽研現代日本的歷史，講授日本歷史、現在日本調查、日本帝國史、美日關係、日韓歷史。

另著有Waste: Consuming Postwar Japan

【譯者簡介】

游淑峰

花蓮人，台灣大學外文系畢，曾任地理雜誌採訪與編輯，目前為自由譯者。譯有《愈跑，心愈強大》、《生而自由，寫而自由》、《如何養出一個成年人》、《大吉嶺》、《每一刻，都是最好的時光》、《一次讀懂心靈探索經典》、 《超馬跑者的崛起》、《生來已逝的愛德華•高栗》、《侘寂－追求不完美的日式生活美學》、《性、謊言、吹哨者》等書。認為能透過譯筆與讀者分享作家的思想與心靈，是一件很幸福的事。