日本近代史充滿暴力色彩。

從明治維新、自由民權運動開始，不請自來的黑幫與暴力專家們，如何在日本的近代歷史上占有一席之地。

暴力與民主並存時，暴力如何同時促進和威脅民主？

暴力一直是日本政治近代史中，一股持續的力量。近代日本國家的誕生過程，本身即是暴力的。一八五○年代，當不祥的外國槍炮船出現在外海，近世的德川幕府政權受到威脅，國本開始動搖，而到了一八六○年代，更被來自對抗藩國的反抗刺客與軍隊擊潰。一八六八年德川幕府滅亡，被許多歷史學者描述成一個和平的過程，接著由明治天皇於一月宣布廢除舊秩序，最後一位德川征夷大將軍於也在四月讓出了首都。相較於腥風血雨的法國大革命，雖然日本在一八六八年的明治維新相對不流血，但不應該忘記的是，德川幕府的頑抗分子與明治天皇效忠者之間的內戰，一直持續到一八六九年六月底，造成成千上萬人死亡。從這個角度看來，新明治政府的建立，其實也是一種劇烈的斷裂。

近代日本的萌生，並未轉型成一個和平時代與紳士政治；相反地，它催生了某種政治動盪，在接下來的一百年，以多種不同的形式延續下來。抗爭者在政治運動中轉向暴力，最早是一八七○與八○年代的自由民權運動；當時的參與運動者向明治藩閥施壓，要求制憲、成立議會，並且擴大政治參與。之後，在一九○五年簽署《樸茨茅斯條約》與一九一八年所謂「米騷動」的數年之間，成千上萬的民眾用實際攻擊國家象徵的方式，表達他們對某些政府政策的不滿。暴力在意識形態戰爭上，也是一個不穩定的因素，尤其是在俄國革命後的數十年，當不同旗幟的左翼──從無政府主義者到工會分子──與國家主義組織和一個緊張的國家產生衝撞的時候。自一八六○年代到一九二○年代期間，政治人物遭暗殺的事件時有所聞，但也許最著名的，是一九三○年代企圖政變當中，當時軍中的年輕軍官雖然本身未能成功接管政府，但確實打通了軍人晉升、獲得政治權力的管道。

而穿插在這些暴力政治活動中間的，就是這本書的中心人物──流氓、極道，以及他們的族類。簡言之，他們是那些運用武力（physical force，或「肢體暴力」）的人，而且以他們的主要目的著稱：逞兇鬥狠。這些暴力專家（violence specialists），不只與讀日本史的學生熟悉的民眾抗議、暗殺、政變緊密相關；他們還施展一種較不為人知的暴力，超越這些事件爆發的時刻。他們的暴力行為（ruffianism）──經常伴隨破壞行為、威脅、恐嚇的鬥毆與肉搏──與政治融合，顯現暴力並非單一事件現象，而是一種系統性的，而且是近代日本政治風貌根深蒂固的元素。

本書也比較各國相似案例，也許最有意義的比較是日本與義大利之間的，因為這兩個國家都面臨過相似的歷史挑戰，而且後來繼續擁有相同的政治特點。如政治史學者理查•山謬爾斯（Richard Samuels）所評論的，這兩個國家自一八六○年代以來，都進行了「迎頭趕上」的運動，而且當他們都成為富裕的民主國家，享受法治與健康文明社會時，還繼續尋求「正常化」。 與我們關心的點更直接相關的是，日本與義大利都遭遇過法西斯主義，見證黑社會嚴重侵入他們的政治生活。同時也討論了美國與英國的政治暴力，這兩個國家經常被公認為民主模範。陳述這兩個國家也與暴力糾結，是為了重申，沒有一個民主國家能夠自暴力政治免疫，而且日本不是單一或特別暴力的國家。

總而言之，這是一段太被歷史學者忽略的政治角色之歷史。藉由將暴力專家從史學的黑暗角落拉出來，這本書揭露在很長的日本近代史中，暴力扮演一種系統化而且與政治勾結很深的角色。而我們也將發現一個既井然有序又狂暴粗野、既令人激動又令人驚恐，既高貴又殘酷的政治世界。

【精彩書摘】

暗殺是志士常用的暴力手段，用來對付外國人，以及在日本領土上，被視為向西方人的存在與要求卑躬屈膝的本國人。歷史學者經常把這些暗殺行動描述為恐怖主義行為。這些象徵性行動確實是意圖引起驚恐──懲罰據稱的日本叛國賊、引發排外情緒、打擊令人反感的條約協定。

多起暗殺事件發生在首都江戶，這裡是幕府與外國外交使節官方關係的核心所在。在這裡，志士的典型裝扮是長髮髭面、全身污穢不堪，衣著輕便且隨性，光腳穿著木屐。一八六○年三月，井伊在江戶城門外遭暗殺，無疑是開了往後數年志士暴力的第一槍。 當時一起採取行動的有十八名志士，一人來自薩摩藩，其他來自水戶藩，他們要懲罰井伊締結「不平等條約」的行為。同樣在志士受害者名單中的，則是在英國公使館工作的通譯小林傳吉。他因為經常出入滿足外國人情色需求的場所，並以擔任公使館人員的嚮導而為人所知，但是據說引來殺機的，是他和他的英國同僚對著名「四十七浪人」（脫藩武士）石像表現出的不敬。這是否真的為暗殺動機不得而知，因為聽起來比較像傳說，而非實情，但是一八六○年初，小林確實慘死在憤怒的志士手中。

同樣在江戶，一小群來自薩摩藩的志士將目標瞄準在美國公使館擔任祕書和通譯的荷蘭人亨利．胡斯肯（Henry Heusken），他因為本身的語言能力，在協商「不平等條約」中擔任要角。一八六一年一月十五日夜晚，一名全身黑衣的蒙面志士埋伏在一處檢查哨，企圖給予胡斯肯和他的隨行人員致命的一擊。不久後發現，這些刺客屬於名為「虎尾之會」的成員，該會由清河八郎領導，他曾經設立私塾，讓學生學習中國經典、劍道，並討論政治。虎尾之會由擁抱「尊皇攘夷」理念的清河八郎親信所組成。幾個月後的一八六一年七月，志士襲擊位在東禪寺的英國公使館。十四、五名志士突破理應防衛森嚴的周邊地區，直闖公使館內，造成數十名人員傷亡。 在這幾年間，其他志士的攻擊目標還對準一名俄國海軍軍官、一名荷蘭商船船長以及一名在法國領事館工作的中國人。 雖然志士自認為暗殺行動是英雄行徑，許多外國人士自然是不能苟同的。即便已表明，暴力可因立場而有不同的理解，外國人士依然視志士暴力為恐怖主義，並再次確認日本人的野蠻。

第一位英國駐日本公使阿禮國爵士（Rugherford Alocock, 1809-1897）在談論井伊遭暗殺案事件時，確實認同志士的決心和犧牲精神。 然而，整體而言，阿禮國仍對他感同身受的暴力威脅極為不滿。在一八五九年八月九日提交給日本政府（應該是幕府）的一份聲明中，他力陳外國人所遭受的惡意對待，阿禮國向地主國陳述在江戶危機四伏的日常生活：

沒有任何一個國家的公使館官員，不論是英國或是美國，能走出他們的官邸而不受粗魯、無禮，還有近來──尤其最近更是如此──最胡作非為與決絕的人物的暴力所威脅。他們對著走在通衢大街上手無寸鐵的、和平的、不對任何人造成脅迫或挑釁的紳士丟擲石塊、飽以老拳，或者拔刀相向。

阿禮國說到，永無寧日的危險如此「難以忍受」，以至於他身邊的人「愈來愈冷漠且心灰意冷」，他寫下這段話近乎兩年後，即發生了東禪寺攻擊事件。

在他心中，暗殺事件道出日本人與東方的背信、殘忍以及仇恨。同時也透露出幕府的弱點，無法控制如此不法的行為，尤其是在首都；這種如他所稱的「暴民暴力」，讓人想起過去封建時期的歐洲，而阿禮國宣稱，等同志士暴力的行為是不見容於此時歐洲政府的。因此對這位英國公使來說，對外國人的暴力攻擊，確認了他內心的想法，即日本人民和政治無法跟上歐洲的文明、理性與進步。

(本文摘自《日本暴力政治》/麥田出版)

【作者簡介】

英子•丸子•施奈華Eiko Maruko Sinawer

威廉斯學院（Williams College）歷史教授，鑽研現代日本的歷史，講授日本歷史、現在日本調查、日本帝國史、美日關係、日韓歷史。

另著有Waste: Consuming Postwar Japan

【譯者簡介】

游淑峰

花蓮人，台灣大學外文系畢，曾任地理雜誌採訪與編輯，目前為自由譯者。譯有《愈跑，心愈強大》、《生而自由，寫而自由》、《如何養出一個成年人》、《大吉嶺》、《每一刻，都是最好的時光》、《一次讀懂心靈探索經典》、 《超馬跑者的崛起》、《生來已逝的愛德華•高栗》、《侘寂－追求不完美的日式生活美學》、《性、謊言、吹哨者》等書。認為能透過譯筆與讀者分享作家的思想與心靈，是一件很幸福的事。