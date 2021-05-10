昨（9）日是母親節，不少人都會和家人團聚、開心過節，但也有部分人是在感傷中度過。大陸南京凌晨1點，一名在街道上遊走的12歲男童被警方發現，準備將他帶回派出所，通知父母來接回，但男童卻十分抗拒，在多次詢問之下才得知，他是因為太過思念媽媽，才會在深夜外出，想要到墳地看看媽媽。

根據《澎湃新聞》報導，江蘇南京一名12歲男童在上個月21日凌晨1點左右，趁著家人都熟睡後獨自搭乘計程車返回老家，但因為忘記具體地址，好心的司機決定帶他向警方求助。

南京市公安局六合分局王姓員警透露，當時在街道上看見這名男童，情緒非常低落，也不願意透露家庭背景和外出原因，一直想要趕快離開，王姓員警只好拉著男童說：「等會兒好不好？跟警察叔叔走，給你弄點吃的」，才終於成功說服他一起前往派出所。

在返程的路途中，員警和男童聊天、詢問外出原因，只見他突然停下腳步，淡淡說了一句：「我就想去媽媽墳墓上看看」，這句話讓2名員警都感到驚訝又心疼，王姓員警拍了拍男童的肩膀，哽咽地安慰他：「大白天你去，哪有晚上去看的」。

在後續的聊天中，男童也逐漸卸下心防，透露爸爸最近有了新對象，再加上學校遇到了不開心的事情，所以和爸爸吵了一架後，特別思念過世的媽媽，才會產生去墳地看媽媽的想法，而員警也鼓勵他要好好念書、健康快樂地長大，「努力成為一個頂天立地的男子漢，就是對媽媽最大的慰藉」。

新聞曝光後，很多網友都忍不住紅了眼眶，紛紛留言：「媽媽一直都在，只是換了種方式一直陪伴著你」、「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶」、「我也想媽媽了…」。據悉，男童父親後來接到警方通知，立刻趕到派出所將男童接回。