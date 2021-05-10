許多電影都曾拍過外星人相關的題材，也有不少人深深的相信宇宙中真的有外星人的存在，尤其是親眼看過外星人的人而言，更是深信不疑。英國一名女子日前接受採訪時表示，自己從小到大已被外星人綁架高達50多次，甚至清楚畫出牠們的長相展現給眾人看。

根據外國媒體《每日星報》的報導，來自英國布拉福（Bradford）的50歲女子寶拉史密斯（Paula Smith），她日前接受媒體採訪時聲稱，自己在1982年時，曾在一片漆黑的樹林裡，第一次看到外星人與飛行船，當時周圍一片寂靜，只聽到自己的心跳聲，等到眼睛漸漸適應黑暗後，她才看到一個類似迴旋鏢（Boomerang）形狀的飛行物體，上面還長著一條手臂，而手臂的的末端有一盞藍色的燈，另一盞則是綠色的，看起來就像是飛船上的螺旋槳葉片，她還補充說明道，整個飛行船是黑色的，高跟寬皆有9.1公尺左右，以每小時1.6公里的速度順時針旋轉。

寶拉史密斯透露，遇到飛船後家人告訴她失蹤了4個小時，但她完全記不得到底發生什麼事，只知道後續還是有外星人來地球找過她，外星人還邀寶拉史密斯登上飛行船，讓她看看從沒見過的技術，以及一段關於人類貪婪造成地球毀滅的影片。

寶拉史密斯之後雖毫髮無傷的回到家，但手臂上多了幾個特殊的手指印，臉上也多了一個三角形的瘀青，她說這是被外星人綁架後所留下的，另外寶拉史密斯也畫了一幅外星人的肖像向眾人展示，並表示自己雖經歷了52次的超自然現象，但外星人沒有讓她感受到任何不舒服的事情，或是留下警告，她就像一般人一樣正常的生活著，要不然她應該會發瘋。