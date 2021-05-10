隨著新冠肺炎疫情持續在各國燃燒，許多國家的教育單位都改為線上遠端教學，但也不時傳出「忘關鏡頭」的鬧劇。美國一名女老師，日前透過雲端視訊系統Zoom授課時疑似忘記自己已開了鏡頭，不僅在課堂中大啖美食，還突然轉頭與男伴發生親密行為，讓鏡頭前的學生都傻眼。

根據美國媒體《紐約郵報》的報導，一名在紐約知名學府哥倫比亞中學（Columbia Secondary School for Math, Science, and Engineering）專教西班牙語的37歲女老師亞曼達（Amanda K. Fletcher），在去年9月30日的一堂線上課程中疑似不知道自己誤開了視訊鏡頭，上課到一半便因肚子餓嗑起了義大利麵。

隨後，亞曼達的後方出現一名半裸著上半身的男子，亞曼達發現他走進房後，便突然轉頭與該名男子親熱起來，甚至還忘情吸吮對方的乳頭，過沒多久，亞曼達才滿足的將頭移開男子身上，若無其事的與學生討論作業、繼續上課。而這段激情的畫面，都透過鏡頭被學生們全程目睹，還用手機拍了下來，放到網路上。

據了解，亞曼達脫序的行為是在下課前12分鐘所發生的，所以當時還有不少學生還在線上，但亞曼達卻並未自己的行為做出解釋，也拒絕任何調查，因此受到學校處分，要亞曼達暫停授課。另外，相關單位未來將加強線上授課的規定，嚴格禁止非課堂相關的參與者出現，也嚴禁老師在課堂上抽菸、飲食等荒唐的行為。