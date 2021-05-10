近日法國科學家在地中海沿岸發現一隻年幼灰鯨，疑似因為全球暖化的關係，北極冰層融化，導致這隻灰鯨在遷徙的過程中迷了路，跑到離「老家」數千公里遠的地方。如今這隻灰鯨面臨找不到食物、體重減輕的危機，科學家擔心再這樣下去，牠很有可能會被餓死。

生物學家推測，全球暖化使北極冰層融化，不但開闢了新的通道，也影響洋流，才導致幼鯨在遷徙時迷路。(影片來源/YouTube/Reuters)

根據《太陽報》報導，本月6日法國科學家在地中海沿岸發現一隻年幼灰鯨，並將牠取名為沃利（Wally），由於灰鯨的自然棲息地位在太平洋東岸，因此這次出現在遙遠的地中海是非常罕見且異常的現象。

法國南部的生物多樣性局局長漢森（Eric Hansen）指出，沃利是從直布羅陀海峽進入地中海，再沿著摩洛哥沿岸游行，經過義大利海域後到達法國南部，目前正以每天80至90公里的速度前往西班牙沿海地區，過程中牠多次嘗試進入港口，看起來像在尋找出口，「我們希望牠在一周內回到直布羅陀」，只要通過海峽繁忙的船隻運輸障礙，沃利就有可能逃脫地中海，找到回家的路。

灰鯨沃利找不到合適的食物，至今都沒有進食，科學家擔心再這樣下去牠可能會餓死。(圖/路透)

不過如今沃利面臨著找不到食物，導致體重下降的危機，漢森透露，自從科學家發現並開始追蹤沃利後，從沒有看過牠吃東西，「我們非常擔心牠的未來，因為脂肪是牠『旅行』的燃料，現在已經減少很多了，牠感覺精疲力盡，瘦得像是皮包骨」。

據了解，這並不是第一次在地中海發現灰鯨，2010年時也曾有一隻灰鯨誤入地中海，在當時牠被稱作「最孤獨的鯨魚」。生物學家推測，全球暖化使得北極冰層融化，不但開闢了新的「道路」，也影響了洋流，才會造成幼鯨在遷徙的過程中迷失方向。