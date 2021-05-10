新冠肺炎疫情在印度陸續爆發，許多地區不僅醫療系統癱瘓、醫護人員嚴重不足外，死亡人數也持續攀升。但近日卻有一名印度議員開始推廣「尿療法」，聲稱只要一每天早上來杯「牛尿」，便能避免染上新冠肺炎。

根據印度媒體的報導，北方邦的人民黨議員蘇倫德拉辛格（Surendra Singh），日前拍攝一段推廣影片，宣稱「牛尿」（Gau Mutra）有各種的神奇效果。首先喝牛尿不但可以保護他不被感染新冠肺炎，還能讓他身強體健，即使每天工作18小時也依然健康無礙，甚至在現場示範直接「試喝」給大家看，並詳細解說飲用的方法，稱「早上起來空腹時，在水中加入約2到3瓶蓋的牛尿，大口喝下，然後接下來半個小時內不要吃任何東西，就能達到強身效果」。

#WATCH | BJP MLA Surendra Singh in UP's Ballia claimed drinking cow urine has protected him from coronavirus. He also recommended people to 'drink cow urine with a glass of cold water'. (07.05)



(Source: Self made video) pic.twitter.com/C9TYR4b5Xq — ANI UP (@ANINewsUP) May 8, 2021

另外，蘇倫德拉辛格還表示喝牛尿不僅能對抗新冠肺炎，還能防止罹患心臟病，也可以搭配烤薑黃粉一起食用，來維持身體健康。

不過，蘇倫德拉辛格的說法以及功效，都沒有任何科學根據或是醫學佐證，但他及部分人民黨黨員皆深信不疑，先前還曾傳出印度重症病患遭到人民黨黨員強灌牛尿來治病的消息，甚至有組織舉辦200人左右的大規模「牛尿派對」，讓外界看得相當傻眼。

網友看到報導後也紛紛表示「我終於知道為什麼印度1天感染人數會有40萬人了」、「每個都有神奇效果，那怎麼還這麼多人染病」、「乾脆說老鼠屎也能治百病好了」、「沒知識真可怕」、「印度人真可憐」。