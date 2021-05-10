路邊撿來的東西千萬不要隨便亂碰，否則很可能發生危險。近日外國一名男子到海邊玩耍，意外在沙灘上撿到擱淺的藍色水母，在好奇心作祟之下，他居然將水母拿起，用舌頭舔了一下。影片曝光後，不少網友認出那隻藍色水母的真實身分是世界第3毒的「僧帽水母」，全都嚇壞了。

根據《太陽報》報導，男網友里德（Alexa Reed）最近在TikTok上傳一段影片，畫面中他來到某處海灘，無意間發現了一隻擱淺的藍色透明水母，接著大膽地直接徒手將牠撿起，並展示水母極長的觸鬚，口中還不斷說著：「天哪！牠又冷又黏，而且還在動耶」，隨後就伸出舌頭舔了一口。

影片曝光後，不少眼尖網友都認出了這隻水母的真實身分，就是擁有「世界第3毒」之稱的「僧帽水母」，牠又被稱作葡萄牙戰艦（Portuguese man o' war），觸鬚上的刺絲胞可以讓獵物癱瘓，即使僧帽水母已經死亡，或只有脫落的觸鬚，在數小時內仍能造成同樣傷害。

如果人類被刺中，除了會產生劇痛外，還會留下紅色鞭痕，至少要2至3日才會消散；此外，刺也會造成過敏反應及一連串的影響，包含發熱、休克及干擾心臟和肺部功能等，雖然很罕見但嚴重時也可能致命。

對於里德這種不要命的行為，網友們都感到十分傻眼，「這就是為什麼女性的平均壽命會比男性還長」、「你真的很幸運，因為毒液會造成過敏反應，讓你的喉嚨馬上就腫起來」、「這就是1000種愚蠢死亡原因的其中之一」、「我比較擔心旁邊的狗會不小心踩到觸鬚」。