無論是開車還是騎車，只要經過不平滑、顛簸的路面，都可能造成意外的發生，因此不少人會趕緊通報政府相關單位前來處理，而來自紐西蘭的一名男子，也同樣遇到路面有坑洞的問題，但多次通報後都沒人處理，他只好使出「超顯眼」的大絕招，逼政府出來面對。

根據美國媒體《紐約郵報》的報導，一名來自紐西蘭奧克蘭的30歲男子傑夫厄普森（Geoff Upson），因家中附近的道路上有多處坑洞，造成多起交通事故發生，因此多次通報相關單位前來填補坑洞，卻一直遭到相關單位敷衍甚至「已讀不回」，讓他提出申訴20多次，卻依然沒有得到滿意的處理方式。

於是傑夫厄普森從2018年開始，便拿起螢光綠噴漆，只要看到坑洞就會在地面畫出一個超大的男性生殖器，並故意用圓圈圈出坑洞的區域，希望透過「大GG塗鴉」來提醒用路人注意，避免發生危險，截至目前為止已畫了近100個大GG，而他這項舉動也成功獲得奧克蘭交通局的注意，快速派人前來處理。

但奧克蘭交通局也向警方投訴傑夫厄普森粗俗的行為，認為他的塗鴉有礙觀瞻，可能會讓用路人分心因此發生危險，日後打算向傑夫厄普森追究法律責任，並追討清除噴漆的費用。傑夫厄普森得知消息後不以為意，反而認為一直遲遲不來處理坑洞才是交通局失職，更怒嗆「交通局有時間調查我，不如先把所有坑洞都鋪平」，得到大眾的支持。

事實上，傑夫厄普森不是第一個在路面噴「大GG」的人，2015年也曾有一名英國塗鴉藝術家，用「男性生殖器」圈出路上的坑洞，提醒用路人注意，因為他認為只有這樣才夠搶眼、吸睛。