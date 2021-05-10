不少人都有前往超市購買雞蛋的經驗，但應該沒有幾個人能從買來的雞蛋中孵化出小雞來。英國一名女子，近日前往超市買了一盒散裝鴨蛋，並跟風玩起了TikTok所發起的「孵化小雞」活動，沒想到竟然真的孵出小鴨來，讓她又驚又喜。

根據英國媒體《鏡報》的報導，一名來自英國威爾士塔爾伯特港（Port Talbot）的28歲女子艾黛爾菲利普斯（Adele Phillips），因在網路平台TikTok上看到許多人正在挑戰「孵化小雞」的活動，於是在3月28日與媽媽一同前往每周必去的超商購物時，也順便買了一盒10顆裝的散裝鴨蛋。

回程中，媽媽不斷問她「你確定嗎？」並提醒她如果想要孵化鴨蛋，得讓鴨蛋保持溫度，如果放在架子上好幾天，可能就不會起任何的作用，但艾黛爾回到家後還是將10顆鴨蛋放置在通風良好的櫥櫃上，同時在網路上訂購孵化器。

在等待孵化器運送的期間，艾黛爾用亮光確認每顆鴨蛋是否還能看得見血管，如果看不到的就淘汰，最後僅保留一顆疑似還能使用的受精卵。透過孵化器的照射加上艾黛爾每日翻轉3~4次，讓鴨蛋各部位都均勻受熱，並持續30天不間斷。

沒想到鴨蛋經過一個月的照射，竟真的開始有了動靜，某天艾黛爾發現鴨蛋上被啄出一個洞，她便在一旁持續觀察，結果蛋殼破了之後出現一隻毛茸茸的金黃色小鴨，讓她驚訝不已也相當感動，特別為小鴨以品種命名為小莫里斯（Braddock Morris），她也將小鴨誕生的過程分享至網路上，受到網友瘋狂轉發。

Welcome to the world Braddock Morris the duckling from a free range Morrisons duck egg, well worth the 30 days of... 由 Adele Phillips 發佈於 2021年4月29日 星期四

艾黛爾在接受採訪時表示，她將蛋買回來後所有人覺得她瘋了，她自己也從來沒想過這件事情真的會發生，實在太瘋狂了，而小鴨的誕生也讓她見證了生命的奇蹟，她表示接下來無法再將蛋變成吐司上的食物，也無法走進商店內的蛋類通道了。如今，艾黛爾還替小莫里斯從寵物店裡找來一個新同伴，希望牠能開心。