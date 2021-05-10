在自然界中不少動物十分專情，一旦認定了對方，這一生就會陪在對方身邊，但巴西熱內盧有1隻野生藍黃金剛鸚鵡，尋覓多年始終找不到牠命定中的另一半，讓牠只好天天飛到動物園尋求溫暖。

根據《美聯社》的報導，巴西熱內盧（Rio de Janeiro）的一處動物園，每天都會從外地飛來1隻野生的藍黃金剛鸚鵡，而且持續20年之久，因此園方對於這隻野生鸚鵡相當熟悉，還為牠取名為茱麗葉（Juliet）並持續觀察牠的一舉一動。

據了解，這隻茱麗葉雖擁有一身鮮豔的羽毛，但卻是巴西城市中，僅存的野生藍黃金剛鸚鵡，而牠為了尋找伴侶，多年來不斷的前往動物園，即使隔著柵欄及鐵網，牠也要與動物園內的其他鸚鵡互動、梳理羽毛，就像夫妻一樣親密，感覺自己也是動物園中的其中一份子。

這隻野生藍黃金剛鸚鵡，每天飛來動物園與園內的鸚鵡親密互動。（圖／美聯社）

巴西風信子金剛鸚鵡協會（Hyacinth Macaw Institute）的執行長內瓦格德斯（Neiva Guedes）表示，藍黃金剛鸚鵡屬於社會性鳥類，壽命大約為35年，依照牠們不喜歡單獨生活的習性，茱麗葉多年前就該有終身伴侶，但牠至今仍未築過巢、生過小鳥，因此格外寂寞，只能天天飛到動物園與其他鳥類「約會交流」尋求溫暖，進而尋找伴侶。

動物園中的生物學家卡波比安科（AngelitaCapobianco）則表示，茱麗葉的行為無法說明是否真的想找尋牠的「羅密歐」或是有其他目的，他也不想將人類的感情投射在動物身上，只要能天天看到茱麗葉飛來動物園，自在的與其他鳥類互動就夠了。

藍黃金剛鸚鵡過去曾大量出現在巴西其他州及亞馬遜地區的濃密叢林中，但因為鮮豔的羽毛及喧鬧的聲音，讓牠們在密林中更容易找到同伴，也成為獵人及掠食者捕捉的對象，因此也有人懷疑，茱麗葉是從人工飼養的環境中逃出來的。