狗狗精力非常旺盛，飼主每天都必須帶牠們外出散步、玩耍，來消耗牠們的體力，但有時候狗狗還沒有累，飼主就已經先不行了。近日一段逗趣的影片在網路上流傳，美國一名老翁坐在沙發上，邊看電視邊和愛犬玩耍，但中途卻睡著了，乖巧的狗狗只好定格在沙發前面、緊盯著球，等待著玩耍時間的到來。

狗狗非常乖巧有耐心，儘管很想玩球也不吵不鬧。(影片來源/YouTube/ViralHog)

這段影片在本月7日於加州克洛維斯（Clovis）某戶人家中拍攝，當時老翁正坐在沙發上，似乎是看電視看到一半時睡著了，不過他的手中還緊握著一顆球，正是家中愛犬最愛的玩具，牠立刻被吸引過來，呆站在沙發前面，眼神專注地盯著老翁手裡的球，靜靜等待玩耍時間的到來。

後來，其他家人幫忙把電視關掉，但老翁依舊沒有清醒，愛犬也開始變得有些焦急，緩緩往前走了幾步，想要更清楚地觀察心愛的玩具球，不過狗狗始終保持耐心，沒有大聲吼叫或把球搶走。有趣的畫面讓在旁邊觀察的家人都覺得十分搞笑，於是拿出手機拍下這一幕。

影片曝光後，不少網友也被狗狗有耐心的模樣給逗樂了，紛紛留言：「我覺得這狗的專注力比我還強」、「狗：這一定是一場耐力考驗！」、「為什麼連我都在期待老爺爺什麼時候會醒來丟球」、「這隻狗狗好有耐心，如果是我家的早就撲上來了」、「等到都快要變成望球石了哈哈哈」、「這狗就像是在等下班的我」。