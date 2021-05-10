華人十分注重健康養生，經常會吃補品補身，坊間流傳的偏方還會以蛇泡藥酒，認為具有祛風活絡、祛濕散寒等功效。大陸黑龍江一名男子為了幫兒子治病，特地買來3條毒蛇泡藥酒，沒想到1年後開封，毒蛇居然「復活」跳起來咬人，嚇得他趕緊前往醫院治療。

根據陸媒報導，黑龍江一名男子的兒子患有慢性病，試了許多療法都沒見效，男子聽說蛇酒有強身治病的功效，所以跟朋友買了3條毒蛇，把牠們浸泡到酒桶裡面釀製蛇酒。

1年之後，男子認為藥效應該已經足夠，於是將蛇酒拿出來開封，豈料裡面的3條毒蛇居然「復活」了，還跳起來咬了他一口，嚇得他趕緊前往醫院，所幸治療的很及時，平安保住性命。

事實上這並不是第一次有類似情況發生，過去大陸也曾有多起蛇酒內的毒蛇復活傷人的事件，對此有專家指出，蛇在遇到缺氧、缺水等惡劣環境時，會進入「休眠狀態」，可以維持好幾年的時間；另外泡酒的罐子也不可能完全密封，還是會有少量的空氣進入，再加上酒也不會加到全滿，所以替蛇提供了生存空間。

此外，先前也有印度男子泡蛇酒補身體，沒想到開封準備要品嚐的時候，卻遭復活的毒蛇狠咬，最終不幸身亡。有人推測，這名印度男子可能在泡酒時沒有將罐子完全密封，或是酒精濃度不夠高，才會讓毒蛇在泡了一個月後依舊活著，造成這場憾事。

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