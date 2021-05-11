第一本細膩刻劃人類狂熱與蝴蝶生命史的自然書寫

◎自然寫作最高榮譽「約翰・巴勒斯文學獎」得主

◎美國AMAZON連續20年四顆半星高分好評

◎成功高中昆蟲博物館創辦人陳維壽專文導讀

◎繁體中文版獨家收錄台灣蝴蝶產業專題報導〈再見！蝴蝶村〉

◎初版書名：蝴蝶的祕密生命

記錄人類狂蒐集蝴蝶的歷史軌跡，深入描述蝶類生態

17世紀，人類對蝴蝶的狂熱達到了巔峰。貴族雇用獵人在世界搜括珍稀蝴蝶，世界公認最偉大的蝴蝶迷羅斯柴德爵士，個人的蝴蝶收藏就高達225萬隻，令大英自然史博物館的蝴蝶收藏超越了任何時代，也促進了博物學的長足發展。

蝴蝶生命的每個階段，都有複雜的生存機制。從幼蟲時期起，牠就必須面對鳥、寄生蜂、螞蟻等不同類型的捕食者、競爭者、有毒植物等，直到化蛹、成蟲，直至雌蝶成功挑選一株植物產下牠的卵，完成整個生命史的循環。最後，我們將與十億隻北美帝王蝶一起從加拿大往南橫越大西洋3,200公里，直至溫暖的墨西哥。這個世界上最壯觀的自然景象之一，必須歷時四個世代的蝴蝶才能完成，卻能遵循完全相同的路線，至今人類仍然無法知曉其原理。

保護與共生的未來

20世紀，蝴蝶研究進入了生態學的範疇。90年代的洛杉磯，一名無惡不作的幫派份子包納，出獄後無意參與了生態工程而接觸了蝴蝶保育，全心全意地投入其中。他與生物學家馬通尼學者合作，一起進行成功復育了野外滅絕多年的艾爾席貢度琉璃小灰蝶，雙雙獲得了國家的「自然保護特別成就獎」，並在實驗室一起工作至今。

今日，在美國、哥斯大黎加等國家，蝴蝶的保育與復育，催生了更為健全的觀光產業，甚至因較強的經濟利益而令昔日的破壞者轉而保護森林。曾經受到人類傷害的蝴蝶，為環境再生提供了全新的可能性。

繁中版獨家收錄台灣專題報導〈再見！蝴蝶村〉，記錄台灣蝴蝶工業的歷史

號稱蝴蝶王國的台灣，也曾靠蝴蝶產業撐起了一片天。在二戰結束後，埔里曾有多達47家蝴蝶加工廠，以蝴蝶製作貼畫等的「蝴蝶加工業」帶來巨大的外匯。

本書特別收錄特別報導〈再見！蝴蝶村〉，讓您在作者的自然書寫背景之外，更能理解蝴蝶曾在這片土地上的足跡，以及本土對蝴蝶保育的努力。

各界好評

多達兩萬種的蝴蝶，不但美麗、可愛，經過牠獨特的存活方式才飛舞滿天，看完這本書你就知道，因為這是帶你到蝴蝶世界的最佳導遊書之一。──朱耀沂（台大昆蟲系名譽教授 ）

如同蝴蝶吸食花蜜般的充實與甘甜……──李後晶（台大昆蟲系教授）

一部化繁為簡的知識性自然讀物，類似散文小說，讀起來絲絲入扣，想要一口氣看完……──陳光亮（台灣蝴蝶保育學會理事長）

具可讀性、知識性，時而更富有詩意。──《波士頓地球報》

知識與自然史在這本書中合而為一。──《達拉斯晨間新聞》

本書通篇都是流暢輕盈的散文，加上一波波大量湧現的驚人常識，這本書本身就是一件獨一無二的藝術品。──《聖地牙哥聯合論壇報》

蘿賽融合機巧、知識和詩的語言在這本動人的科學沉思錄中……是一部認真研究、文字優美的蝴蝶自然史。──《出版家周刊》

蘿賽蒐集到的精采知識及雜聞，為她的敘述增色……是一趟迷人的閱讀經驗。──《經濟學人》

【精彩書摘】

法國博物學家霍蘭曾說過，蝴蝶「在生命的痛苦中給我們撫慰」。

容我大膽臆測：在今日，尋找慰藉而迷戀蝴蝶的人要比以往都多。許多人是研究生和教授。有些人以蝴蝶為範本，檢視基因學和昆蟲生物的議題，這些科學家盡責地將研究運用在農業和環保上。不過大多數人研究蝴蝶的理由並沒有這麼實際，多半是為了最簡單的人性動機。

蜜麗安生於一九○八年，是羅斯柴德的姪女、查爾斯（一八七七～一九二三）的女兒。查爾斯這人曾有一次因為看到火車窗外有一隻罕見的蝴蝶，而要火車當場停下。不過，他鍾情的是跳蚤，而他的女兒繼承父志，將他收集的數百萬標本編成六冊目錄，並自封「跳蚤女士」。

在蝴蝶研究中，蜜麗安讓我們知道帝王蝶如何攝取並儲存乳草的毒；她也仔細觀察蝴蝶蛹色素的作用。她又證明，大紋白蝶的雌蝶會運用化學暗示，避免產卵在已經有卵或進食幼蟲的葉片上。這些蝴蝶要給子女最好的：充足的食物來源、沒有競爭者。

在二十世紀，蜜麗安協助將十九世紀博物學者和採集者― 如同她父親和伯父這樣的人―的工作推展到生態學和生物化學的世界、分子和氣味線及祕密訊號的世界。大紋白蝶被針釘住、命名、解剖、在田野中觀察。不過，該做的事還多著呢！

在思索大紋白蝶的蛹為什麼有時會是藍色的，而其膽色素仍留在表面組織中時，蜜麗安曾老實地問：「誰能解開這個謎？」

誰能解開魔爾浮蝶毛蟲之謎― 排出一滴清澈液體，然後仔細梳抹牠所有毛髭？

誰可以說清楚，何以有些蝴蝶會求偶，有些蝴蝶卻是霸王硬上弓？

以及，紅帶毒蝶如何會記住並且避開曾被網過的地點？

以及，翅膀上長耳朵的蝴蝶？

還有，全世界現存有多少蝴蝶、又有多少蝴蝶已經絕種？

該做的事還多著呢！而對於巴布亞新幾內亞和所羅門群島等地方，這話更是沒錯。在這裡，鄧南是替英國自然史博物館工作的科學同業，在最近一次採集行中，他在聖克里斯多福島上遇到一棵開花的樹。這種樹木在短暫而集中的釀花蜜期間會吸引多種蝴蝶；而鄧南的捕蝶網一撲就抓到三隻，是兩種不知名物種的一雌二雄。在之後幾天，他採集到其中一種物種的蝴蝶，數量許多，雖然在當時或是幾個月後，他都會定時造訪那株樹，但卻始終沒有捕到另一種物種。「以前從沒有見過那種物種，」鄧南說，「此後，也沒有見過了。」

現在有一種小型的藍色蝴蝶，就叫做茱莉琉璃小灰蝶。茱莉，是鄧南妻子的名字。

鄧南上次的採集之行是在二十一世紀的第一年，由於當地政變，他被困在提科皮亞島上長達八周。不幸的是，提科皮亞只有十三種已經被發現的蝴蝶，於是鄧南只得想法子打發時間，不是打死蒼蠅餵那隻住在門口台階上的蜥蜴，就是教島上孩童唱那首總也唱不完的「王老先生有塊地」。

現在，他已經準備要出版關於所羅門群島生物地理學的書了。書中會包括七十種新蝶種的描述，以及對於「擬態」（mimicry）的一些有趣的觀察。

「蝴蝶為花園增添了另一個次元，」蜜麗安寫道，「因為牠們就像是夢的花朵― 孩提的夢― 從枝幹上鬆脫，逃逸到陽光下。空氣和天使。這是我對牠們出現的看法，不是以一個專業的昆蟲學家身分來看。」

生命中有那麼一刻，你必定得望著你喜愛的東西，想著：是的，我當時是對的。

愛上蝴蝶的人，很容易就會有這種時刻。

(本文摘自《蝴蝶熱》/貓頭鷹出版社)

【作者簡介】

蘿賽（Sharman Apt Russell）

美國知名自然寫作作家，定居於新墨西哥。書寫主題廣博，曾獲自然寫作最高榮譽「約翰・巴勒斯文學獎」（John Burroughs Medal，歷屆獲獎者包括傳奇動物作家希頓、環保作家瑞秋卡森等）、以及「山與原文學獎」（Mountains and Plains Booksellers Award）等等，作品被譯為中、俄、韓、西、葡、義等十餘種語言。

本書是她對蝴蝶自然史的經典書寫，審視人與蝴蝶在歷史上的關係變化，精細描寫蝴蝶的完整生活史，也以蝴蝶產業為起點，探討生態經濟的各種可能性。作品有《大地少年時》、《殺了牛仔》、《吹笛人之歌》和《花朵的祕密生命》，目前在西新墨西哥大學教授寫作。