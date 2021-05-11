第一本細膩刻劃人類狂熱與蝴蝶生命史的自然書寫

◎自然寫作最高榮譽「約翰・巴勒斯文學獎」得主

◎美國AMAZON連續20年四顆半星高分好評

◎成功高中昆蟲博物館創辦人陳維壽專文導讀

◎繁體中文版獨家收錄台灣蝴蝶產業專題報導〈再見！蝴蝶村〉

◎初版書名：蝴蝶的祕密生命

記錄人類狂蒐集蝴蝶的歷史軌跡，深入描述蝶類生態

17世紀，人類對蝴蝶的狂熱達到了巔峰。貴族雇用獵人在世界搜括珍稀蝴蝶，世界公認最偉大的蝴蝶迷羅斯柴德爵士，個人的蝴蝶收藏就高達225萬隻，令大英自然史博物館的蝴蝶收藏超越了任何時代，也促進了博物學的長足發展。

蝴蝶生命的每個階段，都有複雜的生存機制。從幼蟲時期起，牠就必須面對鳥、寄生蜂、螞蟻等不同類型的捕食者、競爭者、有毒植物等，直到化蛹、成蟲，直至雌蝶成功挑選一株植物產下牠的卵，完成整個生命史的循環。最後，我們將與十億隻北美帝王蝶一起從加拿大往南橫越大西洋3,200公里，直至溫暖的墨西哥。這個世界上最壯觀的自然景象之一，必須歷時四個世代的蝴蝶才能完成，卻能遵循完全相同的路線，至今人類仍然無法知曉其原理。

保護與共生的未來

20世紀，蝴蝶研究進入了生態學的範疇。90年代的洛杉磯，一名無惡不作的幫派份子包納，出獄後無意參與了生態工程而接觸了蝴蝶保育，全心全意地投入其中。他與生物學家馬通尼學者合作，一起進行成功復育了野外滅絕多年的艾爾席貢度琉璃小灰蝶，雙雙獲得了國家的「自然保護特別成就獎」，並在實驗室一起工作至今。

今日，在美國、哥斯大黎加等國家，蝴蝶的保育與復育，催生了更為健全的觀光產業，甚至因較強的經濟利益而令昔日的破壞者轉而保護森林。曾經受到人類傷害的蝴蝶，為環境再生提供了全新的可能性。

繁中版獨家收錄台灣專題報導〈再見！蝴蝶村〉，記錄台灣蝴蝶工業的歷史

號稱蝴蝶王國的台灣，也曾靠蝴蝶產業撐起了一片天。在二戰結束後，埔里曾有多達47家蝴蝶加工廠，以蝴蝶製作貼畫等的「蝴蝶加工業」帶來巨大的外匯。

本書特別收錄特別報導〈再見！蝴蝶村〉，讓您在作者的自然書寫背景之外，更能理解蝴蝶曾在這片土地上的足跡，以及本土對蝴蝶保育的努力。

各界好評

多達兩萬種的蝴蝶，不但美麗、可愛，經過牠獨特的存活方式才飛舞滿天，看完這本書你就知道，因為這是帶你到蝴蝶世界的最佳導遊書之一。──朱耀沂（台大昆蟲系名譽教授 ）

如同蝴蝶吸食花蜜般的充實與甘甜……──李後晶（台大昆蟲系教授）

一部化繁為簡的知識性自然讀物，類似散文小說，讀起來絲絲入扣，想要一口氣看完……──陳光亮（台灣蝴蝶保育學會理事長）

具可讀性、知識性，時而更富有詩意。──《波士頓地球報》

知識與自然史在這本書中合而為一。──《達拉斯晨間新聞》

本書通篇都是流暢輕盈的散文，加上一波波大量湧現的驚人常識，這本書本身就是一件獨一無二的藝術品。──《聖地牙哥聯合論壇報》

蘿賽融合機巧、知識和詩的語言在這本動人的科學沉思錄中……是一部認真研究、文字優美的蝴蝶自然史。──《出版家周刊》

蘿賽蒐集到的精采知識及雜聞，為她的敘述增色……是一趟迷人的閱讀經驗。──《經濟學人》

【精彩書摘】

典型而言，大部分的蝶種都越晚齡時，就越多毛、越多刺、毛越粗硬且看起來越兇惡。

或許牠們會有新的肉質細絲，或許看起來像是會走動的髮刷，如果你摸過牠們，這些毛會讓你發癢或紅腫刺痛。這個訊息越來越清楚：我不值得被你送入口中。

當毛蟲進入第四或第五齡時，牠們的行為可能需要跟著外觀一起改變。牠們或許再也不在白日進食，而開始在夜晚吃東西，而吃的東西也可能會不一樣。

鳥類花很多時間盯著植物，所以能夠認出被毛蟲破壞過的花葉。黑冠山雀不但能看出被咬過的破葉，也能找出藏在附近的那個罪魁禍首。冠藍鴉可以分辨出相片中何者為完整的葉片和被吃掉的葉片。

而毛蟲對此的因應之道是沿著葉緣吃樹葉，使得大片葉子看起來像是比較小的完整葉片。

於是，冠藍鴉糊塗了。這是一片沒有受損的葉子、被毛蟲吃掉邊緣的葉子，或是另一種葉子的特徵呢？

有些幼蟲更進一步，甚至在葉片上吃出一個洞，再用身體填進空洞裡。這些毛蟲身上也許有著像是葉片污漬或是乾枯棕色葉緣的圖紋。有一種毛蟲背上有鋸齒花紋，以便模擬榆樹葉片上的鋸齒。

當葉片被咬得太破爛，而毛蟲的出現變得太明顯時，毛蟲就會爬到安全地點，還把證據從樹上咬掉。

問題解決啦！

而有毒的毛蟲，或對某種鳥類而言難吃的毛蟲，就不用這麼辛苦了。帝王蝶吃起東西就會弄得又髒又亂。牠身上的黃黑白三色條紋，就能警告捕食者不得近身。其他有毒的、色彩鮮豔的毛蟲，也都可以自由自在地創造出「幽靈植物」：那些被啃囓得只剩葉梗和葉脈的樹葉。

美國西部有一首哀傷的老歌，裡頭有這麼一句歌詞：「你可以從我的裝扮看出來我是個牛仔。」

你也可以從一隻毛蟲的打扮，看出牠是一片綠葉、一根枯枝、一小坨糞便、一隻樹蛙，或是某種讓你作嘔的東西。

當然，我怎麼看一隻毛蟲，跟一隻鳥怎麼看牠是不同的。山雀的視力比人類好，能看到更多種色彩，包括紫外線，而且看到的顏色也不同於人類。距離、背景、光線移動的型態，這些全都會關係到一隻幼蟲能不能好好躲藏。就連有條紋的帝王蝶也可能一面在樹葉背面進食時，一面融入背景當中。

對毛蟲來說，這種事是沒完沒了的。擔心完這個，還要擔心那個。這對一隻鳥而言是很有效的擬態或偽裝，但對捕食性的臭蟲卻很可能失靈，因為牠們會跟蹤獵物長達一小時之久。有些毛蟲乾脆「明著來」，牠們跳下葉片，只希望別摔死，或者牠們會吐出一條絲，像阿湯哥在電影《不可能的任務》中那樣跳

下，吊在這條生命線上，靜候捕食者離開。

(本文摘自《蝴蝶熱》/貓頭鷹出版社)

【作者簡介】

蘿賽（Sharman Apt Russell）

美國知名自然寫作作家，定居於新墨西哥。書寫主題廣博，曾獲自然寫作最高榮譽「約翰・巴勒斯文學獎」（John Burroughs Medal，歷屆獲獎者包括傳奇動物作家希頓、環保作家瑞秋卡森等）、以及「山與原文學獎」（Mountains and Plains Booksellers Award）等等，作品被譯為中、俄、韓、西、葡、義等十餘種語言。

本書是她對蝴蝶自然史的經典書寫，審視人與蝴蝶在歷史上的關係變化，精細描寫蝴蝶的完整生活史，也以蝴蝶產業為起點，探討生態經濟的各種可能性。作品有《大地少年時》、《殺了牛仔》、《吹笛人之歌》和《花朵的祕密生命》，目前在西新墨西哥大學教授寫作。