大陸四川省成都市10日發生一起電動車火燒事故，一名男子當晚牽著電動車一起搭電梯，沒想到電梯門剛關上後，電動車就冒煙爆炸，包括一名嬰兒在內，總計5人全部受困其中，難以逃脫，如今已全數送醫救治。

綜合陸媒報導，昨晚間7時30分許，成都叢樹家園社區一名男子，牽著電動車一起搭電梯返家，就在電梯關門的瞬間，電動車莫名冒出陣陣濃煙，當車主想要去按開電梯時，已經來不及，3秒後車輛隨即爆炸，火焰瞬間吞噬整座電梯空間。

根據電梯內的監視器畫面顯示，包括電動車的車主在內，共有3名男子搭乘電梯，以及一名抱著嬰兒的婦人，全數困在密閉的電梯內被無情的火焰攻擊，無法即時逃脫。目前電梯內眾人都已被送醫救治，但詳細傷亡情況和具體事故原因尚待警方進一步釐清。

事實上，這類意外事故並非首起，去年8月，廣西省南寧市也有一名婦人牽著電動車搭乘電梯，卻發生爆炸意外，煙霧間瀰漫整座電梯，車輛一下子就被燒得只剩下骨架，所幸婦人很快打開電梯門逃生，沒有受到任何傷害。

電動車在電梯內爆炸起火的駭人影片曝光後，隨即掀起網友熱議，紛紛留言痛批「都說了電動車不要推上樓、不要在走廊充電，為什麼都不聽！」、「推電動車回家充電，沒出事就算了，一出事可能全家一起見閻羅王」、「小嬰兒好可憐，希望小寶寶好好的」、「總有些人覺得自己的電動車很金貴，非得要停進家裡，害人害己，好在我們社區嚴格禁止電動車上樓」。