對於一般家庭來說，家中要出現一位天才，已經是件十分困難的事情，美國卻有一對雙胞胎姊妹花不僅天資聰明，還同時榮獲200間大學提供獎學金的入學邀請，讓所有人都驚訝不已。

根據美國媒體《ABC新聞》的報導，來自美國路易斯安納州的戴妮莎考德威爾（Denisha Caldwell）和戴絲提妮考德威爾（Destiny Caldwell），從小成績優異，近日更分別以4.0與3.95的超高分平均成績（GPA，Grade Point Average），從她們所就讀的高中畢業，她們也陸續收到各處頂尖大學的邀約。

不過，戴妮莎與戴絲提因為成績太過卓越，錄取她們的大學竟高達200間，而且這些大學還提供2400萬美金（約新台幣6.7億）的高額獎學金提供給兩姊妹，但她們最後還是選擇申請世界頂尖大學之一的「加州大學洛杉磯分校(UCLA)」，分別就讀數學及科學專業項目，未來也計畫朝向醫學領域發展。

兩姊妹受訪時表示，在她們的求學路上，父母扮演著十分重要的角色，也是因為父母的支持才讓她們能有這麼好的成績。另外，她們在畢業典禮上台致詞時，也向學弟妹呼籲，不要一直讓自己困在消極的負面情緒裡，也不要自我設限，盡可能去完成並實現想要的一切。