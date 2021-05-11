偷吃還不把嘴巴擦乾淨！美國一名網紅日前PO出一段影片，稱自己的男友傳了一張照片給她，並向她示愛，但對方疑似因為不熟悉iPhone操作，忘記關掉某一個功能，讓劈腿對象就這樣出現在照片中，網紅意外抓包男友偷吃的證據，引發網友熱議。

根據《每日郵報》報導，27歲的克里根（Serena Kerrigan）近日在TikTok上傳一段影片，透露自己的男友傳了一張照片給她，還甜蜜地喊著：「好想妳」。從畫面上可以看到，她的男友用iPhone對著一張乾淨整潔的床拍照，兩個枕頭中間還擺了一隻可愛的娃娃。

豈料男友似乎不太熟悉iPhone的操作，忘記關閉「原況照片（live photo）」的功能，讓這張照片變成了一段短片，只見在男友拍完照後不久，一名陌生金髮女子就倒在床上，臉上的表情看起來十分開心，而這也成為克里根抓包男友出軌的絕佳證據。

影片曝光至今才短短2天，就已經吸引超過700萬觀看人次，不少人對於克里根男友「愚蠢」的行為感到震驚，紛紛留言：「男人偷吃都學不會把嘴巴擦乾淨」、「蘋果絕對是正宮之友」、「我要開始檢查手機裡的每張照片了」、「我前夫去邁阿密時也發給我一張在房間裡的照片，我一點開就聽見女生的聲音」。

另外還有不少人好奇克里根是否有聽影片的聲音，或許可以從中得知「小三」的身分以及兩人的關係，並要求克里根拍攝後續影片，希望知道男友發現自己犯的錯誤後，會有什麼樣的反應。