無論是在亞州還是歐美，許多饕客都愛吃生魚片，但生食若是沒處理好，就有可能將附著在上面的奇怪生物給吃下肚。大陸一名婦人，不久前吃下兒子買回的大量鮭魚生魚片，沒想到4個月後突然腹痛難耐趕緊送醫，經檢查後發現令人意想不到的結果。

根據大陸媒體《搜狐》的報導，一名來自大陸深圳的婦人，因本身十分喜愛鮭魚生魚片，因此前陣子兒子特別買了一大堆的各式鮭魚生魚片回來孝敬她，但經過4個月後，她突然在某日腹痛到不行，趕緊送醫檢查，醫生除了在她體內發現膽結石外，還在膽管內發現2條生物在蠕動。

醫生一問之下才知道，婦人4個月前所吃的鮭魚生魚片疑似沒有妥善處理，因此裡面藏了不少寄生蟲。醫生表示，這2隻名為「中華肝吸蟲」的寄生蟲經常附著在魚、蝦、蟹的體內，繁殖力驚人，若沒有經過高溫處理，一旦出現1條，就能在人體裡不斷繁殖，造成她體內都是滿滿的寄生蟲及蟲卵，就連膽汁裡都有寄生蟲的存在。這名婦人經過醫院治療後，雖康復出院但接下來恐怕也不敢再食用生魚片

但除了大陸，國外也經常傳出因食用大量生食感染寄生蟲的案例，美國華盛頓大學的一項水產研究指出，藏在魚類裡的寄生蟲，在1978年至2015年間暴增283倍，若沒有妥善處理便會出現噁心、嘔吐、腹瀉等食物中毒的症狀。