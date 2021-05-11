結婚時新娘都會邀請自己的好朋友擔任伴娘，然而大陸河南日前卻出現了超奇特的「伴娘天團」，3名壯漢身穿粉色禮服，嬌羞地低著頭，有趣的畫面不但讓在場嘉賓都笑翻了，影片曝光後也逗樂許多網友，紛紛直呼：「新郎怎麼忍住不笑的？」。

綜合陸媒報導，上月29日河南平頂山一名女子出嫁，不同於其他新娘可能會找來好姐妹擔任伴娘，她居然請來3名壯漢組成「伴娘天團」，其中一人手臂上還刺有大片刺青，他們身穿粉紅色的單肩禮服，臉上化著精緻的妝，黑長髮還別有粉色髮夾，每個人的手腕處則戴著用粉色花朵製成的手環。

這3名壯漢全程都專注地盯著新人，只不過身旁實在太多人圍觀，還有人拿出手機拍攝這難得一見的畫面，讓他們有些不自在，偶爾會嬌羞地低下頭，逗得在場親友都忍不住笑出聲。

影片在網路上曝光後，立刻引起熱議，網友們都覺得這樣的「創意」十分有趣，「好樣的，這友誼夠鐵夠哥們，不然誰願意放下面子男扮女裝」、「姐妹不夠，兄弟來湊」、「伴娘開不開心不知道，伴郎肯定不會開心哈哈」、「這伴娘團簡直豔冠群芳」、「新郎是怎麼忍住不笑的？」。

另外因為大陸各地不時會傳出離譜婚鬧的事件，不少網友也有所聯想，紛紛留言稱讚：「這個好，不會鬧婚房傷了伴娘」、「防婚鬧專用伴娘」、「避免婚鬧，好想法，就是有點尷尬」、「挺好，婚鬧太多了，這樣能減少一些」。