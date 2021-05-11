在台灣買房動輒千萬起跳，要考量的因素繁多，卻不是每個人都能找到夢想中的房子。英國就有一名女子好不容易找到符合要求的房屋，便迫不及待的利用Google地圖先行搜尋，沒想到實景圖卻出現一雙詭異的斷腿，嚇得她立刻打退堂鼓。

根據《每日星報》報導，36歲女作家多赫蒂（Sally Doherty）與丈夫加瑞斯（Gareth Rudduck）婚後就一直在積極尋覓理想中的房子，好不容易看中了一間位在薩里郡（Surrey）沃金市（Woking）的平房，便興奮的利用Google街景地圖查看周圍環境，沒想到輸入地址後，卻看見駭人畫面，嚇得她渾身發毛、冷汗直流。

畫面中可見，Google街景地圖輸入地址後，竟跳出一塊荒蕪的土地，印入眼簾的還有一雙沒有上半身的「斷腿」，多赫蒂事後想來仍餘悸猶存，「剛開始我完全被嚇壞了，後來試著冷靜下來思考這到底是怎麼回事。我的意思是，街景圖本來應該帶我去看這棟房子的周遭環境和外觀，卻突然出現一雙斷腿，這太不對勁了」。

多赫蒂強調，自己並非相當迷信的人，猜測這雙「斷腿」的主人可能是拍攝街景的人員不小心入鏡了，「但無論真相如何，我現在對這棟房子開始有些反感了，加上地理位置有些偏僻，好像沒有我想像的那麼美好」。

多赫蒂事後也將「斷腿照」上傳推特，粉絲們一看全嚇傻了，紛紛留言直呼「哇！這真是令人毛骨悚然！」、「我家附近的街景圖也拍到過郵差之類站在門口的身影，但他們被拍到時都好端端的，不像這張照片只有一雙腿」。

網路上也有一張詭異的斷腿照被瘋傳，畫面中可見，一名登山客的左腿膝蓋以下處「被截斷」並掉在一旁。（圖／翻攝自Google Maps）

無獨有偶，上月有網友發現Google地圖也出現了一張詭異照片，一名登山客的左腿膝蓋以下處「被截斷」並掉在一旁，該張照片的拍攝時間地點為2014年的烏克蘭某處山區，該名男子看起來不像經歷任何重大事故，甚至輕鬆愜意的將雙手放在膝蓋上，一旁的女性登山客也不見擔心的神情。對此，外界認為這是Google相機的技術問題，導致影像錯位。