現代人生活忙碌，許多人只要能夠好好的睡上一覺，就能補足體力，但同時也需要鬧鐘的提醒才不會誤了正事。但國外一名男子，雖每日早上「都有人」為他morning call，卻讓他感到相當困擾。

根據英國媒體《太陽報》報導，一名住在英國桑德蘭（Sunderland）的36歲業務員彼得（Peter），與從事超市服務的太太瑞秋（Rachael）以及兩名子女一同居住。而自從家中的大門，在兩周前加裝一個價值1200英鎊（約新台幣4.7萬）的複合式鋁門後，就多了一隻不速之客，而這位不速之客就是海鷗。

彼得表示，因為工作的關係，他通常都在上班前兩小時，也就是6點45分起床梳洗準備，而這隻海鷗似乎對於他們所安裝的新門十分感興趣，尤其是最下方的信件投遞信箱，因此牠每天凌晨5點左右都會準時出現在門口，並且開始啄門。

剛開始他還以為是4歲的小兒子西奧（Theo）太早起床，在臥室裡跳來跳去發出的聲響，但後來察覺聲音是從外面傳來，便從窗戶探出頭看，才發現是那隻海鷗在敲打著信箱門，剛開始他們還覺得十分有趣，孩子們甚至為海鷗取了專屬的名字鮑里斯（Belligerent），但沒多久後這一家人就開始厭倦了，甚至希望鮑里斯可以不要一早就來打擾他們。

事實上，海鷗侵犯人類領域已經不是第一次，先前便曾有一隻海鷗完全不怕人類，進入超市內偷偷叼走開放式貨架上所放的金槍魚三明治，還在感應門前等待別人為牠開門，即使被其他顧客發現試圖阻止，海鷗也依然以敏捷的速度逃離，讓店家相當頭痛。