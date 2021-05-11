動物園一直是親子出外遊玩的首選，不過隨著氣候漸漸溫暖，動物園也開始慢慢出現其他季節聽不到的聲音，尤其是民眾在園內閒晃時，突然聽到「機關槍掃射聲」可別嚇一跳！台北市立動物園解釋，這獨特的聲響來自於雄性陸龜在交配時所發出的聲音。

台北市立動物園表示，龜類沒有發達的聲帶構造，因此平時總是相當安靜，不過每年到了繁殖季節時，只要經過陸龜的活動場，就會不時聽見特別的聲響，不過這可不是龜類的叫聲，而是雄龜們在交配時，為了要牢牢踩在雌龜的龜甲上，頭部與後腿伸展時，肺部空氣被擠壓出來的聲音。

此外，種類或體型大小不同的雄龜，在交配時發出的聲響也會有所差別，像是射紋陸龜的雄龜在交配時，會發出像「機關槍掃射」的聲音；其他陸龜則有類似「口哨聲」、「機械運轉聲」或是人類喘息時發出「咳咳咳」的聲音。保育員也觀察到，當陸龜們受到驚擾時，會從鼻子發出「嘶！嘶！」的噴氣聲，彷彿在表達不滿的情緒。

台北市立動物園接著提到，陸龜交配時，雄龜會以接近90度的姿勢趴在雌龜背上施展雄風，不過有時候可能會因為踩空而跌個四腳朝天。在沒有干擾的情況下，雄龜通常可以用脖子頂或用腳踢讓自己翻回來，不過民眾若是看到無法自行翻轉的個體，可以通報工作人員施以援手，避免牠們翻覆時間過久，消化道等臟器反過來壓迫到肺部，會讓陸龜喘不過氣來。

圖為亞達伯拉象龜交配。（圖／台北市立動物園提供）

黃頭陸龜發情時，鼻頭的顏色會愈發紅潤。（圖／台北市立動物園提供）

圖為黃頭陸龜交配。（圖／台北市立動物園提供）