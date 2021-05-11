養寵物不但要妥善照顧毛小孩的日常吃喝，還得隨時注意牠們的心情，多多給予關心和陪伴。美國一名女子日前下班回到家，才剛打開大門，就發現客廳的沙發「爆炸」了，填充的棉花散落一地，原本以為是有小偷闖入，結果一轉頭就看見真正的兇手坐在棉花堆中。

獸醫表示狗狗Bo因為曾被遺棄在停車場，患有嚴重的分離焦慮，才會做出這樣的行為。(影片來源/YouTube/Caters Clips)

根據《每日郵報》報導，51歲女子謝爾頓（Vickie Shelton）上月24日下班回家後，剛打開大門就看見客廳的沙發被嚴重破壞，裡面填充的棉花全部散落一地，最初謝爾頓還以為有小偷闖入，但看到安然無恙的電視後又十分困惑，「哪個小偷會只破壞沙發還不偷走電視呢？」。

直到她轉過身，看到坐在棉花堆裡的愛犬Bo正抬頭看著她搖尾巴，謝爾頓才終於意識過來，造成客廳一片狼藉的兇手就是Bo。謝爾頓透露，那張沙發是4個月前新買的，Bo平時很喜歡躺在上面休息，沒想到牠居然會將沙發破壞。

為了防止相同的狀況再發生，謝爾頓隔天上班時，將Bo關進了鐵籠當中，並鎖在其他房間內，不過她也有打開電風扇、電視，還在旁邊擺放玩具，希望能讓Bo度過平靜快樂的一天；豈料當天下班回家，就看見Bo早已「掙脫束縛」，牠不但把鐵籠的細欄杆硬生生掰彎，還將房間門啃出一個大洞。

謝爾頓擔心Bo的嘴巴受傷，於是急忙帶牠到獸醫院看診，所幸並沒有大礙，但獸醫也說，因為Bo曾被遺棄在超市停車場的紙箱內，所以患有嚴重的分離焦慮症，目前讓牠服用低劑量的抗焦慮藥物，Bo的情緒和行為已經有所改善。