近期不少國外屋主購買二手屋進行裝潢時，都會意外發現家裡藏有隱藏空間。國外一名女子，近日也在家中的儲藏室下方發現一個隱藏地下室，而且她還親自走進地下室查探，竟發現意想不到的畫面。

根據英國媒體《太陽報》的報導，一名TikTok帳號為（@abi_mia14）的女用戶亞比（Abi），日前在網路上公開一段影片，影片中她表示近日將家中樓梯的儲藏室地面進行刨除時，竟意外發現一個通往地下室的神秘通道，她拿著手電筒慢慢的隨著樓梯往下進入黑暗的地下室，沒想到裡面雖十分遼闊，但牆面、樓梯及地板都已斑駁並碎裂不堪，到處都堆滿了碎石以及雜物。

但是最令亞比感到驚訝的，是地下室的牆面上竟還掛著一幅巨大的綠色畫像，卻不知道被誰給刮花，讓她看得毛骨悚然，直呼「太可怕了！我百分百確定有人曾經住過這裡」。

影片上傳後，吸引超過2萬人按讚轉發，紛紛留言表示「看起來真的好可怕」、「妳要不要趕快搬走」、「是不是曾經關過什麼人？」、「真想知道以前誰住過這裡」，但也有不少網友表示「這就是所謂的”地下室”」、「妳可以把它改造很棒的娛樂室」、「我聽到賺錢的聲音」、「超棒的空間，妳如果整理好還能租別人」、「孩子看到這個空間一定開心到不行」引發話題。