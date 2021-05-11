每個即將結婚的新娘，都希望自己是全場矚目的焦點，因此在挑選婚紗時，便會仔細挑選最適合自己的款式，但巴西一名女子不僅希望自己是全場最美，還得是「最辣」的那一位。

根據外國媒體《每日星報》的報導，巴西女歌手兼性感模特兒麥克里爾（MC Rielle），因擁有傲人的上圍及凹凸有致的身材曲線，經常以接近全裸的穿搭方式吸引目光，成為不少人心目中的性感女神，她甚至還為翹臀投保了14.7萬英鎊（約新台幣578萬）的高額保險，先前也曾被美國成人雜誌《花花公子》（Playboy）譽為「巴西最性感的女人」，在網路上吸引超過50萬名粉絲追蹤。

麥克里爾近日也宣布自己即將成為人妻的好消息，開心的在IG上分享近日所拍攝的婚紗照花絮，只見她不改火辣的穿搭風格，身上穿著一件爆乳深V的馬甲婚紗搭配蕾絲丁字褲，腰部以下鏤空的性感設計，加上透視又前短後長的蕾絲刺繡剪裁，使麥克里爾飽滿的上圍及圓潤的蜜桃臀一覽無遺，粉絲及網友們看得鼻血狂流，直呼「太辣了」。

麥克里爾接受採訪時表示，她不想要跟所有的新娘一樣，想擺脫傳統，挑選一件前所未有的婚紗款式來紀念這一天，即使要在賓客面前大尺度的露出北半球及翹臀，她也不會感到害羞，因為她就是想當全場「最性感的新娘」。