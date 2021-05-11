美國加州一名女子剛出生就被收養，與生母整整分離50年，沒想到好不容易輾轉找到對方，生母竟然是小時候常看的電視劇主演，讓她錯愕直呼，「原來我從小就在電視上看過媽媽，但我卻渾然不知！」

根據《紐約郵報》報導，加州一名婦女麗莎（Lisa Wright）7日受邀到全國廣播公司（NBC）的節目「今日」（Today），分享自己與母親琳恩（Lynne Moody）的故事。

麗莎透露，生母在18歲時生下她後，因為無力扶養，便離開了她，這些年她也從來沒想過要去找尋親生母親的下落，「直到54歲時，我兒子建議我可以透過DNA鑑定來尋找親人，於是我就去嘗試看看」。

麗莎做完鑑定後，果然成功找到一名親戚，對方告訴她，他們一家人一直沒有放棄找尋她的下落，碰巧麗莎與生母都住在洛杉磯，最終在親戚的牽線下，母女進行了通話，並在不久後見面。

最讓眾人詫異的是，麗莎的生母琳恩其實是一名喜劇演員，當年出演的情境喜劇《那是我的媽媽》（That’s My Mama）更是麗莎從小最喜歡看的電視劇，種種巧合讓麗莎不禁直呼「誰想得到《那是我的媽媽》裡面的演員就是我的親生媽媽！原來我從小就在電視上看過媽媽，但我卻渾然不知」。

母女重逢後，琳恩表示，在生下麗莎後，就沒有其他孩子，這麼多年來都幻想著有朝一日能與失散的女兒團聚，沒想到終於盼到這一天的到來，讓她心存感激的說「生命有時充滿著驚喜，不管身處的環境多艱困，也都不要放棄希望」。