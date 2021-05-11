世界上有不少造型奇葩的建築物，在美國伊利諾伊州就有一棟「紙片屋」，最窄的部分居然不到1公尺，去年雖然以低於附近房價的26萬美金出售，卻因不尋常的房型而乏人問津；不過在網紅拍片介紹後，這棟紙片屋意外爆紅，成為當地的「打卡聖地」，如今屋主再度以30萬美金出售，不到一年房價就上漲15%。

根據《LADbible》報導， TikTok用戶Eli.Korn去年8月到位於伊利諾伊州迪爾菲爾德（Deerfield）的紙片屋拍攝，片中介紹房子最窄的部分僅約3英尺（約91公分），讓很多網友都感到震驚，紛紛直呼：「要怎麼住人？」。

不過其實這棟房屋是「梯形」設計，由右至左逐漸變寬，室內空間非常寬敞、超過44坪，包含1個地下室、2間臥室和2套半浴室，因為特殊的構造也被當地人稱為「派房（Pie House）」。

There's a very clever reason why the surprisingly spacious house is shaped the way it is 😮https://t.co/xJSzaw6p1b — LADbible (@ladbible) May 6, 2021

影片在TikTok曝光後，讓這棟紙片屋瞬間爆紅，成為當地熱門的打卡景點，但因為房子特殊的造型設計，就算受到眾多網友關注，在當時想買下這棟紙片屋的人卻很稀少，儘管屋主已經以低於附近房價的26萬美金（約新台幣724萬）出售，卻始終乏人問津。

如今事隔將近一年，屋主又再度將紙片屋放上售屋網站出售，不過想購買的人可能得付出比去年更高的金額，目前紙片屋的價錢已經上漲至30萬美金（約新台幣835萬），不到一年的時間漲幅為15%。