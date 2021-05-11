不少人買房都會講求景觀與高度，最好是海景第一排，就能每日享受遼闊的視野，但若是不熟悉建築物的細節，就可能會造成無法挽回的意外。美國一處海濱景觀住宅，日前便發生一起陽台坍塌的意外事件，造成12人輕重傷，送醫治療。

根據美國媒體《紐約郵報》的報導，位於美國加州馬里布市（Malibu）的一處海濱景觀別墅，於本月8日時，其中一戶邀請了近30名好友到別墅中開趴。以透明玻璃柵欄所製成的懸空式陽台，是此屋的特點，因此其中15人在屋內拿了香檳及各式飲料後，便前往陽台欣賞美景。

不料，當他們正在開心聊天時，陽台疑似無法承受這麼多人的重量而瞬間坍塌，15人也同時急墜4.5公尺，造成12人輕傷，其中2人重傷送醫治療，而這一幕都被隔壁鄰居所裝設的監視器給拍了下來，從畫面中可以清楚看到所有人瞬間消失在畫面中；媒體到現場後也拍攝到桌子、抱枕及玻璃散落一地的可怕畫面。

一名參加此活動的男性目擊者表示，當時他也在附近享受悠閒的午後時光，突然聽到一聲巨響，就看到他的好朋友及女友，從4.5公尺高的陽台墜落在海岸的岩石上，讓他嚇傻了趕緊救人。

女屋主接受採訪時則表示，這棟房子在假日時都會外租出去，但她也有明確的告訴租客不要辦派對而且只能容納6人，沒想到這名租客卻約了30人在房子內，才會造成意外發生。