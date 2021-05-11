經濟不景氣，低薪成為年輕人的共同惡夢，不少人都想自行創業，不願領死薪水，其中咖啡廳更是眾人的創業首選。對此，就有網友透露，自家樓下咖啡廳5年內倒了3次，但依舊不斷有人接手，讓他不禁好奇「年輕人為什麼愛開咖啡廳？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出背後關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露，自己觀察發現，年輕人創業開店幾乎首選咖啡廳，尤其是自家樓下的咖啡廳，5年內就倒了3次，每次店家倒閉後，就會無限循環「換老闆、重新裝潢」的戲碼，讓他相當納悶「年輕人為什麼愛開咖啡廳？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「不會湯湯水水、油油膩膩，下班又整身油臭啊」、「開餐廳備料備的要死，一份一百多， 咖啡一杯就一百多了，你說呢？」、「賣咖啡利潤高啊」、「暴利啊，前提你要撐得過」、「沒什麼工作難度，也很優閒，最近蠻多財富自由的都要來開了」。

此外，也有內行人點出咖啡廳之所以最受年輕人青睞的關鍵，「年輕人最愛創業的前幾名就是飲料店、咖啡廳，加盟就全弄到好啊！更何況現在人對飲料價格很寬鬆，賣100多都行，反觀便當漲個5元就被罵翻天，飲料是愈來愈貴還是照喝」。