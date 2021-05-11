現代不少人都會飼養寵物來陪伴自己，除了常見的貓狗以外，還有人會養蛇、刺蝟、烏龜等比較少見的動物，不過在照顧時一定要特別注意，否則很有可能受傷。菲律賓一名女飼主日前和寵物龜拍片，想炫耀牠的成長速度，豈料中途烏龜竟伸頭猛咬她的手臂，讓她瞬間痛到叫爸爸。

女飼主被咬後，手臂上留下明顯的圓形傷口和瘀青。(影片來源/YouTube/Philippine Star)

根據《每日郵報》報導，居住在菲律賓邦板牙省（Pampanga）的潘恩達（Mary Pauline Pineda）在上月8日清掃家中的烏龜池，工作結束後她想拍片炫耀寵物龜長得有多大，於是用雙手將烏龜舉起，在鏡頭前左翻右轉，展示牠的體型。

不過烏龜似乎不太滿意這樣的行為，為了表達抗議，居然趁著潘恩達不注意時，快速地伸出頭猛咬她的手臂，讓她瞬間痛得大叫，還不斷喊著「爸爸」求助，所幸不久後烏龜就鬆嘴、放開了她的手臂。

潘恩達接受採訪時表示，她只是很驚訝烏龜的成長速度，所以才想要拍片紀錄，「但牠那天好像沒有心情，不太合作」，事後潘恩達也上傳了被烏龜咬傷的照片，只見她的手臂上有一個明顯的圓形傷口和瘀青。

不少網友看完影片後都覺得相當搞笑，紛紛留言：「妳為什麼要一直把牠轉來轉去？妳會被咬是因為牠頭暈了吧」、「被蜘蛛咬了會變蜘蛛人，那妳被烏龜咬以後會變少年烏龜俠嗎？」；另外也有人指出，潘恩達就算被咬也不曾放開舉起烏龜的手，對於她愛護寵物的行徑相當敬佩，「其他人可能會直接讓烏龜摔在地上，但她卻堅持下來了」。