面對不熟悉的生字時，多數人都採「有邊讀邊，沒邊讀中間」的方法應對，但這招並非所向無敵，日前就有一名女網友買香蕉時發現，包裝袋上的產地寫著來自「糶糴村」，其中「糶糴」兩字屬於生僻字，讓她不禁好奇正確唸法和字義，貼文一出隨即掀起熱議，更釣出在地人曝光讀音之外，還加碼分享取名淵源。

原PO昨（10日）在臉書社團《路上觀察學院》PO出一張香蕉包裝照片，只見包裝上清楚載明產地來自「屏東縣竹田鄉糶糴村」，其中糶糴兩字屬於罕見的生僻字，讓她不禁好奇「這個村莊有沒有人懂？」尤其「翟」字左半邊分別是「出米」及「入米」，究竟有何特殊意思？

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛出言解答「糶糴」兩字的正確唸法為「ㄊㄧㄠˋㄉㄧˊ」，「有出的那個，發的是『跳』音，有入的則是發『笛』音」、「糶字讀ㄊㄧㄠˋ，是賣出穀物的意思（出米）；糴字音ㄉㄧˊ，是買入穀類的意思（入米）」、「ㄊㄧㄠˋㄉㄧˊ村，我同學住那裡」。

也有在地人加碼解釋背後淵源，「竹田有條龍頸溪能接到東港溪，有個小港口叫達達港，以前的人會將六堆各地的米糧從這裡運到東港、再賣到大陸唐山，所以成米糧的集散地，而有糶糴這名稱」。