近日網路上流傳一段影片，一名女子站在陽台撒下1億印尼盾（約新台幣19.6萬）的鈔票，吸引大批民眾在1樓瘋搶，誇張的行徑讓她一夜爆紅。不過其實這名女子是一名老闆，因為疫情關係很多人都無法旅遊，所以改以「撒鈔票」的方式，讓發放員工獎金可以更具趣味性。

為了體恤辛苦工作的員工，穆塔拉羅每年都會發放獎金。(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

這段影片最初是由TikTok用戶「@ayangyasmin」分享，只見畫面中一名女子站在某棟建築物3樓的陽台，手捧著大把鈔票不斷向下撒，一群民眾則聚集在1樓瘋搶。影片曝光後很快就吸引超過510萬觀看人次，讓這名女子瞬間在網路上爆紅，只不過目前原始影片已經被刪除。

據印尼媒體報導，這名女子是居住在東爪哇省瑪琅市的穆塔拉羅（Mutoharoh），今年35歲，和丈夫一起從事網購事業，她接受採訪時表示，目前公司員工大約有70人，幾乎都是女性，為了體恤辛苦工作的員工，她每年都會發放獎金給大家，同時還會進行一些娛樂活動，不過今年受到新冠肺炎疫情的影響，只好改用「撒鈔票」的形式，替發獎金的環節增添趣味性。

平時除了給現金以外，也會送員工禮物做為回饋，在開齋節時也會另外發放獎金，給予非常多的福利。然而在影片爆紅後，穆塔拉羅受到不少異樣的眼光和閒言閒語，但她本人並不在意，「隨便他們要叫我瘋狂土豪還是什麼，全都沒關係」。