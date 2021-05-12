A dinosaur that hunted in the darkhttps://t.co/vTm30g8Vng



The Late Cretaceous alvarezsauroid #Shuvuuia deserti had hearing acuity rivaling that of today’s barn owl. This combination of sensory adaptations evolved independently in dinosaurs long before the modern bird radiation. pic.twitter.com/OuDHnX8Z9G — Lukas VF Novak (@animalculum) May 6, 2021

恐龍究竟為何滅絕，科學家眾說紛紜，不過根據最新研究顯示，蒙古沙漠中曾存在一種體型嬌小的迷你恐龍，擁有卓越的視聽能力，能在黑暗中精準狩獵，是頂尖的掠食者。

最新發表在權威期刊《科學》雜誌的研究報告顯示，科學家們發現在白堊紀晚期的蒙古沙漠裡，曾存在一種非禽類獸腳亞目的小型恐龍，名為「Shuvuuia deserti」，其種名「deserti」的含意就是沙漠（desert），牠們以雙足移動，擁有卓越的聽覺能力和類似貓頭鷹的聲音。

🚨NEW RESEARCH: A study published in @ScienceMagazine—led in part by Museum researchers @Kimi_Chap & @JonahChoiniere—suggests a tiny desert-living dino Shuvuuia had extraordinary vision & owl-like hearing for nocturnal hunting in the Mongolian desert: https://t.co/fTJ3BOArBO pic.twitter.com/ceMZh1gUvk — American Museum of Natural History (@AMNH) May 7, 2021

值得注意的是，Shuvuuia deserti的瞳孔比例是所有鳥類或恐龍中最大的，能在伸手不見五指的黑暗環境中精準狩獵，夜視能力不容小覷。此外，牠們的骨骼是所有恐龍中最特異的，像是脆弱的鳥狀頭骨、強壯的手臂，兩隻手上甚至分別各有一個爪子，以及一雙大長腿。

研究指出，Shuvuuia deserti就像許多沙漠動物一樣，會在夜間覓食，當牠們鎖定目標後，會先以長腿撞擊獵物，或是用強壯的前肢將小型哺乳類動物和昆蟲，從洞穴或灌木叢中拖出。