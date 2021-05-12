一般人對於「蛋類」的印象不是白色就是咖啡色，但近日卻有一對情侶在工地中，意外發現一窩顏色相當鮮豔、奇特的「蒂芬尼綠」鳥蛋，趕緊拍照上傳與網友們分享，也出現達人為大家出來解答。

一名女網友近日在臉書社團《路上觀察學院》中發文，表示自己與男友在工地進行消除作業時，無意間發現一窩鳥蛋，大小約為50元硬幣，顏色類似知名精品品牌Tiffany&Co.經典蒂芬尼綠色，讓他們原本還以為只是人家隨意放的巧克力，原PO在貼文中也忍不住表示「乍看好像魔幻巧克力」，仔細看才發現真的是一窩鳥蛋，趕緊將這些蛋移往安全的地方，避免其他工人在施工時傷害到牠們，

原PO後來也十分好奇，詢問廣大的網友，是否有人知道這是什麼鳥的鳥蛋，引起網友熱烈回覆，紛紛留言「驚喜包的概念」、「送野鳥協會如何？」、「好漂亮的蛋喔」、「留著可以放到10月萬聖節給小朋友」。

但沒多久就有內行人跳出來解答「白色的可能是麻雀，白頭翁，斑鳩，藍色是八哥」、「看顏色感覺是八哥」、「是八哥的話就養起來別放出去了麻雀族群因為八哥而變少」、「知更鳥的蛋好像也是這顏色」、「也要小心是不是杜鵑鳥的蛋，我看過有這種顏色的，不是不能孵化，是杜鵑鳥的幼鳥會把其他幼鳥或蛋推出巢穴」。

甚至有網友呼籲「蛋要孵化成健康個體中間要考量的因素非常多，持續的保溫、孵蛋的角度等都會影響發育。如果已經知道也確定是外來八哥的蛋，請在造成更多傷害前放棄孵化。外來八哥非常強勢、凶悍，也會吃麻雀雛鳥，已影響本土原生鳥類生存，莫讓一時之仁造成更多的生態浩劫，供您參考」。

另外，也有不少神人查到這是台灣特有種「粉紅鸚嘴台灣亞種」的蛋，也就是俗稱的「圓頭仔」，牠們通常在每年4至7月的繁殖期中，平均產下3到5顆蛋，再度引發熱議。