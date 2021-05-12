美國加州一名泳客日前在水晶海灘州立公園發現一隻怪魚，身體宛如一顆球，頭部長出一根細長觸手，而且牙齒尖的像是玻璃碎片，讓人看了不禁寒毛直豎，隨即聯繫相關單位，專家推測牠應該是「鞭冠鮟鱇魚」，但這種深海魚為何會出現在淺灘仍待調查。

RARE FIND! Deep sea anglerfish washed up in Newport Beach on Friday morning! On Crystal Cove beach @CrystalCoveSP staff were alerted by beach visitor Ben Eslef and were able to retrieve this intact specimen.. pic.twitter.com/vERGy5Zujt — Davey's Locker (@DaveysLocker400) May 9, 2021

根據《今日美國》報導，一名泳客埃斯萊夫(Ben Eslef)日前在水晶灣州立公園(Crystal Cove State Park)岸邊，發現一隻全身黑的深海巨怪，體型像是一顆球，身上還有棘刺，而前額長出一根觸手，魚的牙齒更尖銳地像是玻璃碎片，由於其外型非常詭異，嚇得他趕緊通報公園管理人員。

水晶灣州立公園表示，全世界的鮟鱇魚多達200多種，此次發現的怪魚可能是「鞭冠鮟鱇魚」(Pacific Football Fish)，生長於太平洋加州至秘魯海域，牠們的牙齒又尖又透明，像是玻璃碎片，嘴巴非常巨大，能夠吞下和自己相同身長的獵物。

雄性鞭冠鮟鱇魚的體長僅約1英寸(約2.54公分)，雌性的體長則可達24英寸(約60公分)，不僅如此，雌魚還擁有生物性發光的頭頂釣竿，可發光吸引毫無戒心的獵物靠近牠們，專家依據身型與頭頂釣竿推測，泳客發現的即為母魚。

不過鮟鱇通常活動於3000英尺(約1公里)深的海域，因此在岸邊發現如此完整的鮟鱇魚非常罕見。目前已將鮟鱇魚交由加州漁業和野生動物局(California Department of Fish)收藏，進一步釐清牠出現在淺灘的原因，並持續探究當地的海洋生物。